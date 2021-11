China supera os dois milhões de pontos de carga para carros elétricos

Para que as pessoas comecem a adotar carros elétricos, os governos precisam de garantir, de entre outros elementos, estações de carregamento ao longo do território. Na China, além das políticas de incentivo à adoção de modelos elétricos, o país já ultrapassou os dois milhões de pontos de carga.

O país asiático conta com mais 56,8% de pontos de carga do que no ano passado e é o país com a maior rede de carregamento do mundo.

Na China, as políticas de incentivo para a adoção de modelos elétricos estão a dar frutos, pelo que o número de carros elétricos no país tem crescido, consideravelmente, ao longo dos anos. Assim sendo, este representa um exemplo para aqueles países que pretendem, da mesma forma, aumentar a procura por carros elétricos.

Embora as vendas de carros elétricos tenham diminuído cerca de 17,2%, em relação ao mês de setembro do ano passado, a infraestrutura de carregamento da China tem crescido e dado resposta à emergente necessidade dos clientes. De acordo com números da Aliança para a Promoção da Infraestrutura de Recarga de Veículos Elétricos (EVCIPA), relativamente ao mês de setembro deste ano, a China possui mais de dois milhões de pontos de carga, representando esse valor um aumento de 56,8% face ao ano passado.

Durante os primeiros nove meses do ano, foram instalados 237.000 carregadores públicos, pelo que os cidadãos têm à sua disposição 1.04 milhões de pontos de carga. Além dos públicos, a China conta ainda com carregadores privados. No final de setembro, com um aumento de 178,5%, os condutores tinham 1.02 milhões destes pontos de carga disponíveis.

Além dos pontos de carga e da venda de carros elétricos, a China possui espaços para troca de baterias. No final de 2020 eram 555, mas, entretanto, passaram a 890. Deste total, 546 pertencem à NIO, uma fabricante chinesa especializada em carros elétricos, que afirma já ter executado quatro milhões de trocas de baterias.

Estes resultados não são surpreendentes se considerarmos que a China estabeleceu a obrigatoriedade de as fabricantes venderem um número mínimo de carros elétricos por ano. Além disso, o país incentiva a implementação de pontos de carga, ajuda e incentiva a compra de carros elétricos e apoia a renovação das frotas públicas.