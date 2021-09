Reino Unido propõe que os pontos de carga sejam desligados nos picos de procura

O Reino Unido está à procura de novas formas que lhe permitam reduzir a dependência energética, bem como as emissões de gases de efeito de estufa. Nesse sentido, propôs que os pontos de carga para carros elétricos devem ser desligados durante o pico de procura.

Desta forma, o país garante que o sistema elétrico não está em risco.

Recentemente, o Reino Unido propôs instalar novos pontos de carga em edifícios que ainda não estejam equipados. Desta forma, prevendo e antecipando a explosão de procura que se registará nos próximos anos.

Agora, contrariando, aparentemente, a proposta inicial, o governo britânico sugeriu que os pontos de carga de carros elétricos sejam, obrigatoriamente, desligados aquando dos picos de procura.

A proposta, que ainda tem de ser debatida e aprovada, surge na sequência do receio que o governo tem face às vendas de milhões de carros elétricos. Na sua perspetiva, o aumento da frota elétrica poderá colocar em risco o sistema elétrico do país, promovendo apagões. Então, a solução poderá ser limitar as horas durante as quais os condutores poderão recarregar os seus veículos.

De acordo com o The Times, a proposta do governo do Reino Unido foi enviada para a Organização Mundial do Comércio e sugere que os carregadores de carros elétricos domésticos e instalados em edifícios empresariais não devem estar operacionais entre as 8h e as 11h, e devem ser desligados entre as 16h e as 22h.

Por sua vez, os pontos de carga públicos do Reino Unido não serão afetados pela medida.

Este ano, as vendas de carros elétricos aumentaram 107%, em relação aos meses até julho do ano passado, tendo as vendas dos veículos com motor de combustão caído 34%. Essas alterações significam que, nos primeiros sete meses do ano, os carros elétricos representaram 8% das vendas de carros no Reino Unido.