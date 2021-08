Rede de carregamento vasta poderá não ser suficiente para impulsionar a venda de elétricos

Quando se menciona a transição elétrica, um dos grandes problemas apontados é a escassez de pontos de carregamento. Ora, na opinião de muitos, se os países não garantem uma vasta rede de carregamento pública que responda à necessidade, as pessoas não vão adquirir um carro elétrico, pela falta desse recurso, especificamente. Contudo, a experiência do Japão diz o contrário.

Apesar do investimento feito na rede de carregamento, a venda de carros elétricos, no Japão, não correspondeu ao esperado.

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, comprometeu-se a tornar o país neutro em carbono até 2050. Para atingir o objetivo dentro do horizonte temporal, estipulou, em 2012, que seriam investidos cerca de 911 milhões de dólares. Este valor destinava-se à construção de postos de carregamento, por forma a estimular a adoção de carros elétricos.

Contudo, hoje em dia, as vendas de carros elétricos, no Japão, correspondem a cerca de 1% e, por isso, as centenas de postos outrora construídos estão obsoletas e a precisar de ser renovados ou fora de serviço, pela falta de utilizadores. Aliás, segundo o Zenrin Co, o número de postos de carregamento de carros elétricos caiu para 29.200, nos 12 meses terminados em março, contra os 30.300 do ano anterior.

Apesar de o governo do Japão ter estabelecido um objetivo de 150.000 postos até 2030, além dos outros planos em curso que visam aumentar a rede de carregamento, as novas informações poderão boicotar a ideia.

Segundo Akio Toyoda, presidente da Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA), o simples cumprimento dessa meta em específico poderá ser problemático, pois serão deixadas outras, igualmente importantes, para trás.

Ora, o Japão resolveu um dos muitos entraves à compra de um carro elétrico. Além da infraestrutura de carregamento, poderia ter apostado em facilitar a aquisição de um elétrico, através de ajuda pública, sensibilizar os consumidores para o seu potencial, ou até mesmo reduzir os benefícios associados aos motores de combustão.