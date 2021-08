Scan do Snapchat permite agora reconhecer tudo à nossa volta

O Snapchat tem lançado, frequentemente, novas atualizações e isso é algo que tem cativado muito os utilizadores. Este tem agora uma 'nova' funcionalidade que poderá atrair ainda mais pessoas a usarem a app.

A próxima geração de uma funcionalidade chamada 'Scan' pode identificar roupas semelhantes, plantas, carros, raças de cães, e muito mais.

Há uma nova funcionalidade no Snapchat e é certo que tornará a plataforma ainda mais excitante. A nova funcionalidade chama-se Scan e, como o nome indica, pode digitalizar e identificar objetos do mundo real.

Melhoria na funcionalidade do Snapchat

A funcionalidade não é de todo nova. Alguma estrutura dela já está no Snapchat desde 2019. Mas a sua nova e melhorada versão tem merecido mais atenção ultimamente. Isto indica que o Snapchat tem estado focado em tornar-se mais do que uma mera aplicação de troca mensagens e fotografias. Está também a procurar ser um motor de busca visual.

Se lhe parece familiar, é porque a tecnologia já existe desde 2017, mas foi o Google que a dominou nessa altura. Chama-se Google Lens e permitia aos utilizadores digitalizar objetos através das suas câmaras telefónicas e identificá-los usando um vasto índice de resultados de pesquisa. O Pinterest também tem a sua própria função de pesquisa visual chamada Lens, que mostra imagens semelhantes com base no que se digitaliza na aplicação.

No entanto, a funcionalidade poderia tornar-se muito mais popular no Snapchat. O Snapchat tem quase 300 milhões de utilizadores diários, dos quais mais de 170 milhões já utilizam o Scan pelo menos uma vez por mês, mesmo antes das atualizações terem sido feitas para colocar a funcionalidade num local muito mais visível e acessível.

Pensamos definitivamente que Scan será uma das prioridades para o avanço da câmara. A longo prazo, vemos a câmara a fazer muito mais do que aquilo que pode fazer hoje em dia.

Disse Yiwen Eva Zhan, chefe do produto câmara do Snapchat.

Funcionalidade de compras

Esta última versão de Scan, que o Snapchat previu na sua conferência de desenvolvimento no início deste ano, é capaz de detetar raças de cães, plantas, vinho, carros, e até informações sobre nutrição alimentar. A nova adição mais destacável do Scan é uma funcionalidade de compras que pode recomendar roupas semelhantes com base no que se digitaliza e permite-lhe até mesmo comprá-las.

O Scan também permitirá aos utilizadores descobrir lentes de realidade aumentada (RA), deixando os seus criadores de RA etiquetar as suas Lentes com palavras-chave relevantes. O mundo do Snapchat acaba de dar um salto em frente, e não foi um salto pequeno.