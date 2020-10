Snapchat tem cada vez mais utilizadores e as ações cresceram 23%

Realmente este ano de 2020 está a ser completamente diferente daquilo que seria de esperar. O Snapchat, que já foi bastante mais popular do que atualmente é, como que o ‘TikTok’ de antigamente, parece estar a dar sinais de que está vivo e com pernas para andar.

De acordo com o relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020, a aplicação está a crescer no número de utilizadores, a faturação cresceu 52% e esta semana as suas ações cresceram 23%.

Quem pensava que o Snapchat já pertence ao passado, está então enganado. Mesmo que seja ‘mais um’ serviço de mensagens no meio de tantos outros, a app destacou-se na altura do seu aparecimento por rapidamente se tornar popular. Muita dessa popularidade deveu-se ao facto de as mensagens enviadas através do Snapchat se autodestruirem passados 10 segundos.

Mas ao longo do tempo esta plataforma foi perdendo a força e outras aplicações semelhantes ganharam mais destaque, como por exemplo o TikTok. No entanto, há algo ‘inesperado’ a acontecer no Snapchat pois parece que o serviço está ‘de volta à estrada’.

Snapchat aumenta 18% no número de utilizadores

Recentemente o Snapchat divulgou o seu relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020 e os resultados foram bastante satisfatórios. A empresa aumentou em 18% o número de utilizadores, relativamente ao mesmo período do ano passado.

Atualmente, existem então 249 milhões de pessoas a usar o Snapchat diariamente. Foi um crescimento maior do que o esperado, uma vez que a empresa estimava cerca de 244 milhões de utilizadores. Esta também pode ser uma consequência do isolamento social e confinamento provocados pela pandemia da COVID-19 uma vez que, no geral, este estado provocou um aumento no uso de aplicações, redes sociais e jogos.

O serviço espera terminar este ano com 257 milhões de utilizadores diários.

Faturação do Snapchat cresceu 52% e ações aumentaram 23%

Pela lógica, crescem os utilizadores e aumenta também a receita, e foi exatamente isso que aconteceu. A Snap Inc, empresa que controla a aplicação, registou um crescimento de 52% na faturação.

Em termos de valores, o serviço conseguiu faturar 679 milhões de dólares (~572 milhões de euros) entre os meses de julho e setembro. Também aqui houve um crescimento superior ao esperado, uma vez que os analistas apontavam para 555,9 milhões (~470 milhões de euros).

Mas mesmo que a pandemia tenha dado uma ajudinha, a expetativa é que estes aumentos sejam sustentáveis e se mantenham.

Até ao final do ano, o Snapchat pretende disponibilizar novos formatos de publicidade, assim como investir na realidade aumentada para promoções. Desta forma, quando o ano de 2020 terminar, a faturação da empresa deverá aumentar ainda mais. A previsão é que haja um crescimento superior a 28%, estimando-se que cada utilizador renda 2,73 dólares (~2,30 dólares) ao Snap Inc.

Um claro sinal de que o Snapchat está a passar por uma boa fase é que nesta terça-feira as ações da empresa aumentaram 23%. O valor atual das ações, à hora deste artigo, é de 36,40 dólares (30,70 euros).