Horizon Forbidden West já tem data marcada

Lembram-se de Horizon Zero Dawn (ver aqui)? Pois, bem! A sua sequela, Horizon Forbidden West está em desenvolvimento e já tem data marcada.

Venham conhecê-las e ver um pouco mais do jogo.

Já aqui, tínhamos revelado que Horizon Forbidden West se encontrava a caminho. Trata-se do sucessor de Horizon Zero Dawn, e marca o regresso de Aloy, a personagem principal do jogo anterior e uma das personagens femininas mais carismáticas dos últimos tempos.

O jogo, que já se encontra em fase bastante avançada, a avaliar pelas imagens, entretanto dadas a conhecer, já tem data marcada de lançamento.

Foi o diretor dos estúdios Guerrilla Games, Mathijs de Jonge, que lançou num post no Blog da PlayStation (e durante o Opening Night Live da Gamescom 2021) o anúncio da data de lançamento para o Horizon Forbidden West. A data do regresso de Aloy é no dia 18 de fevereiro de 2022.

Entretanto, também foi comunicado que vai ser possível reservar Horizon Forbidden West já desde 2 de setembro, para PlayStation 4 e PlayStation 5.

Foi ainda anunciado que já está disponível uma atualização gratuita de melhoramento da performance do Horizon Zero Dawn que permitirá desfrutar do jogo a 60 FPS na PlayStation 5.

O mundo de Horizon Forbidde West

Em Horizon Forbidden West o mundo está a morrer e tempestades implacáveis e uma destruição imparável assolam a resistência dispersa da humanidade, enquanto novas máquinas temíveis caçam entre fronteiras. A vida na Terra caminha rumo à extinção e ninguém conhece o motivo.

Cabe a Aloy desvendar os segredos por trás dessas ameaças e restaurar a ordem e equilíbrio ao mundo. Na sua aventura, irá reencontrar velhos amigos, forjar alianças com novas fações guerreiras e descobrir o legado de um passado esquecido.

E tudo isto ficando sempre atenta aos avanços de um novo e aparentemente invencível inimigo.

Horizon Forbidden West chega à PlayStation 5 e PlayStation 4 a 18 de fevereiro de 2022.