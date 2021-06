Horizon Forbidden West revelado em State of Play

Um dos jogos mais esperados deste ano, Horizon Forbidden West recebeu recentemente honras dum State of Play dedicado a si.

As imagens divulgadas pela Guerrilla nessa emissão revelam, com legendas em português, um jogo já muito bom e bastante avançado. Promete…

Horizon Forbidden West marca o regresso de Aloy, uma das personagens femininas mais carismáticas dos últimos tempos e que marcou a sua estreia em Horizon Zero Dawn, em 2017.

Mathijs de Jonge, Game Director de Horizon Forbidden West foi o anfitrião deste State of Play que contou com 14 minutos de jogabilidade…

No vídeo que apresentamos acima, Aloy envia o seu fiel amigo Erend ao que restou da cidade de San Francisco para recuperar um importante artefacto. No entanto, não demorou muito até Erend entrar em apuros ao encontrar uma fação rebelde da tribo dos Tenakth, guerreiros ferozes que, de alguma forma, descobriram como sabotar as máquinas.

É aqui que Aloy entra em ação atravessando ruínas espetaculares e uma natureza exuberante enquanto luta contra vários inimigos para resgatar o seu amigo e continuar a sua jornada.

Igualmente importante, o vídeo mostra ainda algumas das habilidades, acessórios e ferramentas que Aloy terá à disposição em Forbidden West, para dominar este mundo que tanto tem de belo, como de perigoso.

Pelo vídeo revelado, é possível ver que Aloy terá a capacidade de, tal como os Tenakth, “domar” as feras robóticas. Dessa forma, além de uma forma mais rápida de se deslocar, pode ainda usá-las para os seus ataques.

Bastante importante, poderá vir a ser o Foco (Scanner). Trata-se de uma habilidade de Aloy que lhe permite realçar na paisagem, os locais onde pode escalar.

Outro exemplo é o Puxador (Pullcaster), que é um tipo de gancho que lhe escalar paredes e rochedos com aparente facilidade.

Por outro lado, o Escudo Alado (Shieldwing) permite precisamente a Aloy, poder vir a tirar partido das alturas, não só com fugas suaves enquanto plana em direção ao solo, mas também pois lhe permite saltos controlados para surpreender inimigos.

A máscara de mergulho, permitindo mergulhos demorados possibilita, não só a exploração do mundo subaquático de Forbidden West, mas também manobras evasivas por debaixo de água.

Quanto ao combate, o vídeo mostra-nos ainda um pouco do uso da Lança que Aloy maneja de forma tão eficaz. São-nos ainda mostrados os Reforços de Coragem, que são power-ups que podemos equipar na Lança e que permitem ataques mais poderosos quando em combate.

Foi ainda dado um vislumbre de outras armas à nossa disposição, desde uma fisga de material peganhoso (que atrasa as criaturas robóticas) ou mesmo o uso de uma das armas que elas deixam cair em combate (no caso do vídeo, uma arma que um Tremodonte deixou cair).

Existirá ainda um sistema de melhoria de armas, através da existência de bancadas de aperfeiçoamento e segundo o Mathijs de Jonge, existirão muitas mais (e diversificadas) armas no jogo.

Uma palavra final para os cenários que nos são mostrados que farão de Horizon Forbidden West uma beleza estonteante a nível gráfico.

Entretanto, no seguimento das imagens divulgadas neste State of Play, criou-se um burburinho em redor de Aloy e da sua aparência.

Ao que se sabe, muitos internautas partilham da opinião que a Aloy agora mostrada neste trailer, se encontra demasiadamente… masculina.

Trata-se de um assunto que tem gerado bastantes comentários e discussão no Twitter. De repente, todo este burburinho recorda-nos as discussões levantadas em redor de Abby de The Last of Us Parte II.