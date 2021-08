Alemanha investe €500 milhões para melhorar infraestruturas de carregamento

Para que o uso de carros elétricos em massa seja, efetivamente, uma opção viável, é necessário garantir que a infraestrutura de carregamento disponível dá resposta aos condutores. Nesse sentido, a Alemanha investirá 500 milhões de euros para melhorar a sua rede de carregamento pública.

Este investimento permitirá que a rede seja aumentada em 50.000 pontos.

O Ministério Federal dos Transportes e da Infraestrutura (em alemão, BMVI) investirá um total de 500 milhões de euros, até 2025, para o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento de carros elétricos, na Alemanha. O investimento será feito sobre duas obrigatoriedades: os pontos de carregamento deverão ser acessíveis ao público e terão de funcionar com energias renováveis.

Assim a Alemanha receberá 50.000 pontos de carregamento de carros elétricos, sendo que 20.000 serão destinados a carregamento rápido.

Os cidadãos devem sempre poder carregar o seu carro elétrico em qualquer lugar - no supermercado, na berma da estrada, no restaurante ou no estádio. Esta é a única forma de conseguir um avanço na mobilidade elétrica, na Alemanha […] Com 500 milhões de euros e o nosso novo programa de financiamento, estamos agora a dar mais um passo em frente.