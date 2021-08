A Microsoft tem estado focada no seu novo sistema operativo, o Windows 11, trazendo-lhe novidades e preparando-o para ser lançado no final do ano. Este está já em testes na versão dev e beta, sempre pelo canal Insiders.

Até agora, e para quem se predispunha a testar estas versões, o processo de instalação era sempre o de um upgrade, a partir do Windows 10. Esse cenário mudou e estão já disponíveis os ISO oficiais para instalação desta nova proposta da Microsoft.

Não sendo um processo complexo, a instalação do Windows 11 requeria sempre alguns requisitos. Não havendo forma de instalar de raiz, requeria sempre a presença de uma versão anterior, para depois fazer uma atualização. Isto naturalmente que poderia trazer problemas.

O cenário esperado era a da chegada dos ISO oficiais, para que depois os utilizadores possam instalar em qualquer máquina e em qualquer cenário de testes. A Microsoft deu agora esse passo e finalmente é possível descarregar o Windows 11 para instalação.

A versão que dá início a este processo é a mais recente build que a Microsoft lançou do Windows 11, quer para os Dev, quer para os Beta. Com o número de compilação 22000.160, basta descarregar o ISO e tratar do processo de instalação, agora de base e sem dependências.

O processo, tal como acontecia com a versão anterior, é simples e rápida. Basta aceder a este link oficial da Microsoft e depois escolher a versão pretendida e o idioma. A descarga terá depois início, sendo um processo que poderá demorar, dado o tamanho da imagem do Windows 11.

Algo que é uma novidade é a interface do processo de instalação do Windows 11. Toda a sua imagem foi reformulada e oferece agora o que é definido pela Microsoft como "out of box experience" ou OOBE. Toda a experiência será mais fluída, mais simples e mais completa, como já mostramos.

A chegada destes ISO do Windows 11 é um passo importante da Microsoft. Dá uma maior liberdade e permite aos utilizadores controlar como é feita a instalação, sem dependências e sem qualquer limitação.