Ainda no rescaldo do lançamento dos smartphones dobráveis, surgem mais pormenores do próximo lançamento da Samsung. Este ano não haverá linha Note, mas haverá (novamente) um modelo Fan Edition. O Samsung Galaxy S21 FE será uma versão mais acessível do Galaxy S21, sem deixar de lado um dos pontos mais importantes para os utilizadores: o desempenho.

Já muitos pormenores deste smartphone foram sendo divulgados ao longo dos últimos meses e agora há uma animação 3D que revela todo o design do novo Galaxy S21 FE.

O Samsung Galaxy S21 FE deverá ser lançado dentro de poucas semanas, em concreto, durante o mês de outubro. Será um modelo muito semelhante ao Galaxy S21 original, mas com pormenores que farão dele uma peça mais acessível, continuando a responder aos utilizadores mais exigentes do ponto de vista de desempenho.

Este modelo deverá ter, portanto, um ecrã de 6,4" com tecnologia SuperAMOLED e uma taxa de atualização de 120 Hz. O processador será um Snapdragon 888 (ou Exynos 2100) e terá 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento interno, segundo os rumores que já circulam pela internet.

Além disso, deverá ter uma câmara principal de 32 MP, uma ultra grande angular de 12 MP e ainda uma terceira (telefoto) de 8 MP. Há ainda informação relativa à bateria. Segundo algumas fontes, terá uma capacidade de 4500 mAh e suportará carregamento rápido a 45W.

Samsung Galaxy S21 FE ao pormenor

Uma renderização em 3D partilhada pelo leaker Evan Blass revela todos os pormenores de design deste novo modelo.

É visível uma imagem muito semelhante à linha principal S21, sendo que a diferença mais notória é a cor da saliência da câmara que acompanha a cor da capa. Na lateral de baixo existe o altifalante, a porta USB C, microfone e slot para cartões. De lado (à direita) existem os botões de volume e em cima outro microfone. Na frente, o ecrã é um "infinity-o" com câmara a perfurar o centro do smartphone.

Ficaremos a aguardar o anúncio oficial de lançamento que deverá acontecer em outubro.