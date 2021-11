Ciclista podia não estar vivo hoje se não fosse o Apple Watch ter ligado para a emergência

Os smartwatches estão cada vez mais úteis não só para nos informar das horas, mas também para nos ajudar com muitas das tarefas do dia a dia. Além disso, no caso da Apple, Samsung, Fitbit, entre outras, os utilizadores podem contar com sistemas de auxílio ao socorro. Aliás, foi graças ao recurso de chamada de emergência do Apple Watch que um ciclista diz ter sido salvo após um grave atropelamento.

Com a massificação do uso deste dispositivo, os utilizadores têm mais hipóteses de serem acudidos pelo socorro.

Apple Watch poderá ter sido fundamental

O testemunho é na primeira pessoa e mais uma vez um acidentado não conseguiu pedir ajuda por não estar no pleno uso das suas faculdades. O caso passou-se com um ciclista britânico, Jay Dixon, que depois de ter sido atropelado, caiu e nesse momento o Apple Watch detetou o acidente e solicitou de imediato socorro.

Segundo o que o homem contou a um canal de notícias local, ele foi abalroado por um carro enquanto tentava virar numa estrada secundária. A colisão foi de tal forma violenta que ele voou literalmente para fora da estrada e atingiu o solo com violência.

Ao cair da bicicleta sofro uma concussão imediata. O condutor veio ver como estava, sentia-me extremamente cansado e a perder a consciência."

Explicou o acidentado a um serviço de notícias local GrimsbyLive.

Houve um momento depois de ter caído que pensei: 'acordo ou fico aqui deitado e desisto'? Continuei a tentar levantar-me, mas não consegui, tive uma sorte incrível. Se tivesse colidido com o carro mais alguns centímetros para a direita, penso que estaria morto.

Disse Dixon.

Mesmo chamando-lhe quase acidente, o homem também diz que acredita estar vivo por causa do seu Apple Watch.

Quando caí, o meu relógio enviou um sinal de alerta aos serviços de emergência e ao meu parceiro. Tinha detetado que eu tinha caído e enviado a minha localização exata a ambas as partes. O relógio disse exatamente o que aconteceu e o meu parceiro apareceu lá em 15 minutos.

O socorro terá sido prestado muito rápido e o homem sofreu alguns traumatismos, cortes e hematomas. Pretende voltar à bicicleta depois de se recuperar.

Deteção de quedas poderá passar a ser deteção de acidentes

Conforme foi notícia na apresentação do dispositivo, da versão 4 em diante, os relógios Apple, incluindo o novo Apple Watch Series 7, detetam quando um utilizador cai e não se mexe durante um minuto. Assim, o mecanismo automaticamente faz uma chamada para serviços de emergência é iniciada e os dados de localização são transmitidos aos técnicos de emergência.

Portanto, como temos visto desde há muitos anos para cá, este é um recurso que tem mostrado salvar vidas inúmeras vezes e a Apple está a tentar expandi-lo para acidentes de carro também.