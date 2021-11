Zoom tem uma novidade que certamente os utilizadores não vão gostar

Uma das apps que mais foi usada durante a pandemia de COVID-19 foi o Zoom. Foi graças a este serviço que muitas empresas conseguiram manter-se a funcionar e garantiram um canal de comunicação ativo entre todos os seus colaboradores.

Esta atualização expandiu-se depois aos utilizadores pessoais, que a usaram para se manter em contacto com a família e amigos. Agora, após ter sido essencial, a Zoom resolveu mudar o seu modelo de negócio, trazendo publicidade, o que certamente não vai agradar à maioria dos utilizadores.

Foi o Zoom que certamente manteve grande parte da comunicação durante a pandemia. Esta simples ferramenta de videoconferência foi a porta que a maioria usou para garantir a comunicação, seja em contexto de trabalho ou pessoal.

As contas gratuitas, mesmo com algumas limitações, foram usadas por todos, mesmo com alguns problemas de segurança à mistura. O Zoom aproveitou esses momentos para melhorar e assim garantir que conseguia crescer e tornar-se o gigante que é hoje.

É no seguimento dessa estratégia de crescimento que agora a empresa revelou uma novidade que muitos não vão gostar. Tal como muitas outras, o Zoom acabou por se render à publicidade, que vai passar a ser uma realidade em breve.

Esta novidade será apenas aplicada nas contas gratuitas, que vão passar a ver publicidade presente no browser. Não será mostrada durante qualquer videoconferência, mas apenas no final destas, sempre de forma limitada e controlada.

O Zoom defende-se deste passo com a necessidade de garantir o suporte para os investimentos que a empresa tem vindo a fazer e que quer continuar. Apenas com esta mudança, que certamente não será bem-vinda, podem garantir aos utilizadores das contas gratuitas a mesma robustez de sempre.

No anúncio que fez para revelar esta novidade, o Zoom revelou que a publicidade vai ser introduzida de forma gradual. Por agora apenas um número limitado de países vai começar a ver esta presença, sem ter revelado quais os abrangidos.