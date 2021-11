Apple vendeu 6,5 milhões de MacBooks no 3º trimestre e supera a ASUS

A Apple está a apostar forte no seu setor de computadores. E parece que o adeus aos processadores Intel e investimento nos próprios chips Silicon foram uma alavanca importante para a autonomia da empresa de Cupertino e que ajudaram no alcance de um maior sucesso.

E parece que os resultados estão à vista pois, segundo os dados mais recentes, a Apple vendeu 6,5 milhões de computadores MacBook no terceiro trimestre de 2021. Com estes valores, a marca da maçã conseguiu assim ultrapassar a taiwanesa ASUS.

Apple vendeu 6,5 milhões de MacBooks no 3º trimestre

Segundo os dados da empresa de análise de mercado Strategy Analytics, a Apple conseguiu vender 6,5 milhões de computadores MacBooks durante o terceiro trimestre deste ano de 2021.

Os detalhes mostram que estas 6,5 milhões de unidades vendidas neste setor correspondem a um crescimento de 10% ano a ano. E este resultado foi então o suficiente para que a empresa da maçã conquistasse 10% e participação de mercado, ao mesmo tempo que retirou o quarto lugar à ASUS. Por sua vez, e apesar de obter o mesmo aumento de vendas, a empresa de Taiwan ficou assim em quinto lugar na tabela com 5,1 milhões de computadores portáteis vendidos.

A tabela é liderada pela chinesa Lenovo que conseguiu vender 15,3 milhões de portáteis no terceiro trimestre. Estas vendas dão à marca 23% de participação de mercado e representam um aumento de 5% ano a ano. O segundo lugar é ocupado pela norte-americana HP que vendeu 14,3 milhões de equipamentos e detém 21% de participação deste mercado. No entanto as vendas da HP foram 5% menores do que no mesmo período do ano passado. A medalha de bronze pertence à Dell com 12,2 milhões de portáteis vendidos. A marca possui 18% deste mercado e conquistou um impressionante aumento de 50% face ao terceiro trimestre de 2020.

No geral, foram vendidos 66,8 milhões de portáteis neste terceiro trimestre, um crescimento de 8% ano a ano.

Vendas de Chromebooks e tablets não é animadora

Por sua vez, segundo o analista de mercado IDC, as vendas de Chromebooks caíram 29,8% no terceiro trimestre, para 6,5 milhões de unidades, em comparação com o ano passado. Estes valores foram originados sobretudo à "saturação" do mercado educativo.

Neste segmento, a tabela é mais uma vez liderada pela Lenovo, seguida pela Acer. Dell, HP e Samsung.

Quanto aos tablets, a venda destes caiu 9,4% para 42,3 milhões de unidades. A redução significativa da procura por estes equipamentos é o grande motivo destes valores. Contudo, a Apple quebrou a tendência com as vendas do iPad a crescer 4,6% face ao ano passado, para 14,7 milhões de unidades.

