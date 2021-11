Apesar de estar a ter uma adesão muito interessante, o Windows 11 não tem estado livre de problemas, que a Microsoft tem tentado resolver rapidamente. Mesmo com este empenho, as situações acumulam-se.

A mais recente começou a ser reportada no início desta semana e parecia focada na app Ferramenta de recorte. Afinal o problema é bem maior e pode atingir muitas mais apps integradas no Windows 11, todas criadas pela Microsoft.

Com a adesão e a instalação a crescer de forma exponencial, o Windows 11 está agora debaixo de toda a atenção dos utilizadores. Estes testam e avaliam as suas funcionalidades, procurando aprender o que há de novo e o que foi melhorado.

Um lote de queixas começou a surgir no início desta semana, mostrando que a app Ferramenta de recorte estava com problemas, ao não conseguir ser usada. Dedicada à captação de imagens, esta é usada de forma recorrente por muitos utilizadores.

A partir de 1.º de novembro de 2021, alguns utilizadores podem não conseguir abrir ou usar determinadas apps integradas no Windows, ou partes de algumas apps integradas que não instalaram o KB5006746, lançado em 21 de outubro de 2021. Isso é causado por um problema num certificado digital da Microsoft, que expirou em 31 de outubro de 2021

A Microsoft já veio a público reconhecer este problema e mostrar que este é ainda mais alargado do que o esperado. Esta falha irá afetar outras apps integradas no Windows 11 ou partes destas dentro deste sistema. A Microsoft fala de problemas no seu Teclado virtual, na Escrita por voz e no Painel de Emoji.

Com a causa bem identificada, a Microsoft revelou também a razão para estes problemas. Tudo parece estar num simples certificado da gigante do software e que estará instalado no Windows 11. Este expirou no dia 31 de outubro, tendo os problemas começado no dia seguinte.

Por agora e para tratar deste problema em algumas das apps, a Microsoft recomenda para já a instalação da KB5006746, apesar de estar ainda em testes. A solução final destas falhas está a ser preparada pela Microsoft, mas ainda pode demorar algum tempo chegar.

Este é mais um problema que assola o Windows 11, e que se junta a uma lista já conhecida de todos. A Microsoft estará já a trabalhar para resolver a falha e assim trazer a este sistema a usabilidade que todos esperam.