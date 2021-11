GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti podem chegar aos portáteis para rivalizar com as Intel Arc

Não há qualquer dúvida de que a Nvidia é a verdadeira líder no segmento dos chips gráficos. E um dos grandes segredos para o sucesso da empresa norte-americana é o facto de desenvolver e lançar poderosos e variados produtos com regularidade.

Desta forma, ganham agora força os rumores que apontam que a Nvidia está a preparar as placas gráficas GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti para computadores portáteis. Para além disso, parece que esta estratégia da Nvidia é uma resposta à Intel para que estas GPUs possam competir diretamente com as próximas gráficas Arc da rival.

RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti nos portáteis para competir com as Intel Arc

A Nvidia prepara novos equipamentos para lançar nos próximos meses. Mas os rumores mais recentes indicam que a fabricante tem também preparado o lançamento das placas gráficas GeForce RTX 3080 Ti para computadores portáteis. E agora esses rumores são fortalecidos com a informação de que a marca não só lançará esse modelo, como o mesmo virá também acompanhado pela GPU Nvidia GeForce RTX 3070 Ti Mobile. As informações foram reveladas pela base de dados IDC Device ID.

Desta forma, a empresa liderada por Jensen Huang responde assim às investidas da rival Intel, nomeadamente com a iminente chegada das novas placas gráficas Arc Alchemist que devem chegar no primeiro trimestre de 2022. E parece que os novos modelos Ti Mobile oferecem uma quantidade de núcleos superior do que as variantes não Ti.

Tal como já aqui havíamos referido, o modelo GeForce RTX 308o Ti Mobile será baseado no chip gráfico GA103 e seja um verdadeiro monstro do processamento gráfico. Estima-se ainda que traga consigo 7680 núcleos CUDA com interface de memória de 256 bits e 8 GB ou 16 GB de memória GDDR6.

Já a GeForce RTX 3070 Ti deverá trazer cerca de 5120 núcleos, não havendo muitas mais informações sobre a mesma.