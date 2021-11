Que se passa? Condutores de carros elétricos surpreendidos com faturas

Os condutores de carros elétricos estão a ser surpreendidos com as faturas dos carregamentos. Tal situação está a acontecer em Portugal e, segundo o que é revelado, mais de metade do valor pago é para taxas.

Sabia que o local, o tipo de carro, o carregador... influenciam o preço de carregamento?

Operadoras cobram 2 valores: Energia fornecida ao carro elétrico e tempo de carregamento

Quando um condutor coloca o seu carro elétrico em modo de carregamento, as operadoras cobram dois valores: o da energia fornecida por quilowatt-hora e o do tempo que o carro demora até ficar carregado.

A SIC questionou algumas das operadoras responsáveis pelos carregamentos elétricos em Portugal - EDP, GALP e Ionity - para perceber os preços praticados e as taxas cobradas. Segundo a estação televisiva, os condutores de carros elétricos estão a ser surpreendidos com as faturas dos carregamentos.

Em resposta à SIC, a EDP referiu que os valores variam consoante o tipo de carregamento elétrico, normal ou rápido, e o local onde é feito. Relativamente à taxa OPC (Operador de Pontos de Carregamento), a EDP esclarece que os preços estão em linha com os de outros mercados europeus e que, em comparação com os do gasóleo e da gasolina, continuam a ser mais competitivos.

O preço dos carregamentos elétricos varia consoante a hora, o local, o carregador e o carro elétrico utilizado. É, por isso, importante que os condutores conheçam bem as necessidades dos veículos para não serem surpreendidos com faturas elevadas, revela a estação televisiva.

Por agora, a opção mais barata é mesmo realizar os carregamentos em casa. O preço médio para carregar na totalidade um veículo elétrico com uma bateria de 60 kWh custa cerca de 13,25 euros. Portugal não é dos países mais caros, pois à frente tem países como a Alemanha (19,02€), Dinamarca (17,71), Espanha (13,99 euros), etc. Mas também há países mais baratos, dentro da mesma "faixa" como França (11,87€), Suécia (11,41 €) e Holanda (8,92€).

