Apple Music Replay 2021: A Apple faz-lhe um mix dos temas que mais ouviu este ano

Estamos a chegar ao final de 2021 e as empresas que lidam com conteúdos e plataformas dedicadas aos utilizadores começam a apresentar o balanço do ano. Assim, a Apple apresenta o Apple Music Replay que não é nada mais, nada menos, que o concorrente ao Spotify Wrapped.

No fundo, este é um resumo que permite aos utilizadores do Apple Music recapitular as suas músicas, álbuns e artistas mais ouvidos neste ano. Será que ainda se lembra do seu TOP?

Os seus gostos musicais misturados pela Apple

Usamos cada vez mais plataformas que colecionam os nossos hábitos, gostos e preferências. Com isso, num determinado período, que normalmente coincide depois de uma volta à estrela, os serviços apresentam um balanço do que foi o nosso ano.

Estamos a chegar ao final dessa volta de 365 dias ao sol e, como tal, a Apple já lançou o serviço que mostra os temas que mais ouvimos.

Desde há alguns anos que deixamos aqui o flashback do Spotify para os utilizadores relembrarem os seus temas mais ouvidos. A Apple quer também lhe oferece isso com o Apple Music Replay. No entanto, há diferenças entre ambos os serviços.

Uma das diferenças mais notáveis ​​entre o Apple Music Replay e o Spotify Wrapped é que o Apple Music Replay está disponível e atualizado o ano todo. Isso significa que o utilizador pode acompanhar os seus hábitos audiófilos do Apple Music a qualquer momento.

Contudo, obviamente, é no final do ano, quando se faz o saldo, quando olhamos para estes 12 meses passados, que as pessoas tendem a usar mais o serviço.

Mas onde podemos encontrar o Apple Music Replay?

Antes de mais, e para nós é uma limitação, o Apple Music Replay não pode ser acedido a partir da app Apple Music. Contudo, a empresa de Cupertino disponibiliza um endereço https://music.apple.com/replay onde, após o login, estará representado o seu TOP.

Portanto, este serviço irá mostrar aos utilizadores o tempo total passado a ouvir música, assim como uma lista de reprodução com as 100 melhores músicas do ano, os seus melhores artistas e os seus melhores álbuns. Além disso, o utilizador pode também adicionar a sua lista de reprodução do Replay 2021 à sua biblioteca do Apple Music, bem como listas de reprodução de anos anteriores, no nosso caso até 2017.

Agora terá uma compilação desenhada por si e pela Apple que poderá ser companhia relembrando como foi o ano que em breve chegará ao seu fim.