Nvidia anuncia receita recorde de 8,29 mil milhões de dólares no primeiro trimestre

Ninguém tem dúvidas de que, no segmento dos chips gráficos, a Nvidia é a líder indiscutível. E embora a AMD mantenha uma boa estratégia e tenha crescido significativamente no seu negócio, tal ainda não é suficiente para bater a marca fundada por Jensen Huang.

E há agora mais uma prova de todo o poder da fabricante, pois a Nvidia apresentou mais uma receita recorde de 8,29 mil milhões de dólares referentes ao primeiro trimestre de 2022. E este montante representa um crescimento de 46% face ao mesmo período do ano passado.

Nvidia tem receita recorde no primeiro trimestre

A fabricante Nvidia anunciou o seu relatório financeiro com os resultados fiscais referentes ao primeiro trimestre deste ano de 2022, que terminou no 1º de maio, e, mais uma vez, a marca só tem motivos para celebrar. De acordo com os dados agora revelados, a Nvidia conseguiu alcançar uma receita de 8,29 mil milhões de dólares, o que se traduz num aumento de 46% comparativamente ao primeiro trimestre do ano de 2021. Para além disso, este montante também representa um incremento de 8% face ao trimestre anterior.

Segundo os detalhes, estes espantosos resultados foram originados sobretudo pelas receitas recorde obtidas no segmento de Data Center e de Gaming.

Contudo, como podemos ver pelas tabelas acima, o lucro GAAP diluído por ação no primeiro trimestre foi de 0,64 dólares, o que representa uma queda de 16% face ao mesmo período do ano anterior e menos 46% comparativamente ao último trimestre. Há ainda um pormenor que é um impacto de 0,52 dólares após os impostos relacionados com os encargos da conclusão da aquisição da ARM, no total de 1,35 mil milhões de dólares.

Já o lucro diluído não-GAAP por ação foi de 1,36 dólares, um aumento de 49% face ao ano primeiro trimestre de 2021 e de 3% face ao trimestre anterior.

De acordo com Jensen Huang., fundador e CEO da Nvidia:

Alcançámos resultados recordes em Data Centers e Gaming num ambiente macro desafiador. O poder da aprendizagem profunda para automatizar a inteligência está a levar as empresas de todos os setores a adotarem a NVIDIA para computação de IA. O Data Center tornou-se na nossa maior plataforma, mesmo quando o Gaming alcançou um trimestre recorde. Estamos a preparar-nos para a maior onda de novos produtos da nossa história, com novas GPUs, CPUs, DPUs e processadores robóticos que serão lançados no segundo semestre. Os nossos novos chips e sistemas serão um avanço para IA, gráficos, omniversos, condução autónoma de carros e robótica, bem como para os muitos setores onde estas tecnologias têm impacto.

O relatório mostra que o segmento de Data Center da Nvidia gerou 3.750 milhões de dólares, um aumento de 83% face ao mesmo período de 2021 e mais 15% em relação ao último trimestre. Já o setor de Gaming alcançou uma receita de 3.620 milhões de dólares, o que se traduz num aumento de 31% comparativamente ao primeiro trimestre de 2021 e a mais 6% face ao trimestre passado.

Por fim, a Visualização Profissional arrecadou 662 milhões de dólares (+67%/-3%) e a Robótica Automóvel conseguiu 138 milhões de dólares (-10%/+10%).