A competição entre Windows e Linux é uma das mais antigas do mundo tecnológico. Ambos os sistemas operativos tem uma legião fiel de fãs e utilizadores, e muitos desses utilizadores apresenta argumentos sólidos para defender essa mesma utilização do software nas suas máquinas.

Desta forma, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se o Estado Português deveria adotar Linux nos serviços públicos. Participe!

Deveria o Estado Português adotar Linux nos serviços públicos?

Volta e meia, esta é uma questão que surge em debate, tendo argumentos fortes a favor, mas também outros contra. Como sabemos, o Windows da Microsoft é o sistema operativo massivamente usado nos computadores em todo o mundo, e os serviços do Estado Português não fogem à regra. Ao visitarmos alguns desses serviços, como a Segurança Social, as Finanças, os Municípios, as Escolas, entre outras entidades públicas, facilmente percebemos que o software da janela é aquele que está presente nos equipamentos.

No entanto, muitos defendem, desde há muito tempo, que o Estado Português deveria investir no sistema de código aberto Linux, sendo que um dos argumentos usados para esta mudança é a poupança de milhares de euros em licenças e ainda a facilidade e variedade de opções que as várias distribuições do boneco Tux permitem.

Em junho de 2018, questionámos os leitores acerca desta possibilidade, sendo que a maioria (40%) respondeu que definitivamente o Estado deveria adotar o sistema Linux nos serviços. Por sua vez 26% respondeu que "Seria bom, mas falta ainda muita formação nos funcionários", enquanto que 17% foi da opinião que "Nalguns serviços sim, noutros não se justifica". Por fim, apenas 17% respondeu na altura que que "Não, pois seria um retrocesso".

Assim, na nossa questão desta semana, queremos que nos diga se acha que o Estado Português deveria adotar os sistemas Linux nos serviços públicos. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

