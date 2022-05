Horror e mistério presentes em Charon’s Staircase

A SOEDESCO e os estúdios independentes espanhóis Indigo Studios revelaram recentemente um trailer para o seu próximo jogo, Charon's Staircase.

Trata-se de um titulo repleto de suspense e horror na primeira pessoa.

Os estúdios independentes espanhóis Indigo Studios encontram-se a desenvolver Charon's Staircase, um jogo de horror e mistério que decorre nos anos 70 do século passado.

O jogo apresenta uma perspectiva de primeira pessoa, de forma a conseguir tirar o máximo partido dos momentos tensos que o jogador vai viver.

Sobre a história do jogo, sabe-se que, nos anos 70 do século passado existia um Regime Totalitário, denominado de The Ministry, que reinava no país onde o jogo se desenrola.

Foram tempos negros e The Ministry, era uma organização bastante tenebrosa sem quaisquer problemas em cometer atrocidades e levar a cabo iniciativas mais desumanas sobre o povo.

No entanto, esses tempos mais claustrofóbicos já passaram e passados mais alguns anos, o país encontra-se na iminência de se juntar à União Europeia. Pelo menos é isso que o povo quer. Mas, para isso, há segredos que têm de ser eliminados para sempre...

em Charon's Staircase, o jogador interpreta o papel de um Agente Secreto com o nome de código "Desmond" enviado pelo The Ministry com um objetivo bem definido. A nossa tarefa, caso a aceitemos, consiste em recuperar e destruir documentos secretos relacionados com um local denominado de Oack Grove.

Tratam-se de documentos altamente incriminatórios sobre as atrocidades que aí ocorreram no passado, perpetradas pelo The Ministry e que têm de ser destruídas com urgência.

No entanto, a nossa aventura desde logo se revela algo de muito mais sinistro, à medida que vamos desvendando um outro segredo: O Projeto Alpha.

E a nossa aventura é aí que começa, na medida que, quanto mais investigamos, mais descobrimos sobre os segredos sinistros que The Ministry ali esconde. Muitos serão também os perigos e obstáculos que iremos encontrar pelo caminho e para descobrir toda a verdade iremos ter de combater e resolver vários quebra-cabeças espalhados por Oak Grove.

Charon's Staircase será lançado para PC ainda este ano, mais para o seu final. Para PC.