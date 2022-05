China está a desenvolver armas para abater satélites da rede Starlink?

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a ter um forte impacto no mundo e a criar algumas "movimentações" em alguns países. Como sabemos, as relações entre os EUA e a China não são propriamente as melhoras e têm havido alguns temas que têm gerado algumas "discussões" de parte a parte.

Segundo informações, a China poderá a estar a desenvolver armas para abater os satélites Starlink de Elon Musk. Saiba qual a razão.

De acordo com algumas informações, a China poderá estar a desenvolver soluções para derrubar satélites da Starlink de Elon Musk. Segundo o que é referido por algumas fontes, a rede de satélites pode representar uma ameaça à segurança nacional da país, no caso de algum conflito militar.

China diz que satélites Starlink podem ampliar capacidades militares dos EUA

De acordo com a publicação no Modern Defense Technology, é argumentado que a China deveria desenvolver capacidades anti-satélite – cujos primeiros passos exigiriam um sistema de vigilância maciço que pudesse rastrear e monitorizar cada um dos satélites de Musk. Ren Yuanzhen é o principal investigador do estudo e trabalha no Instituto de Rastreamento e Telecomunicações de Pequim, que está sob a Força de Apoio Estratégico do Exército de Libertação Popular (PLA).

Uma combinação de métodos soft e hard kill deve ser adotada para conseguir que alguns satélites Starlink percam as suas funções e destruam o sistema operativo da constelação.

Enquanto isso, Elon Musk, da SpaceX, tem vindo a aumentar a sua popularidade na China – apesar das crescentes críticas depois de dois satélites da Starlink se aproximarem da estação espacial chinesa em 2021. Yuanzhen considera ques satélites Starlink podem auxiliar na transmissão de dados para caças furtivos dos EUA e drones militares.

Por outro lado, a SpaceX já assinou um contrato com o Departamento de Defesa dos EUA para construir uma nova tecnologia projetada para equipar os satélites Starlink como instrumentos capazes de rastrear armas hipersónicas em tempo real.