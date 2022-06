Nike recorre a tecnologia inovadora para melhorar os seus sutiãs desportivos

Atualmente, a tecnologia é um elemento que, mesmo não parecendo, está por todo o lado. Em mais um exemplo, a Nike está a integrá-la nos seus sutiãs desportivos.

Cada vez mais, veremos este importante elemento a aliar-se a indústrias como a do retalho.

Durante a conferência Nike Future 50 For Her - para celebrar os 50 anos de atividade -, a marca partilhou que as famílias de sutiãs Alate, Indy, e Swoos estão agora disponíveis em opções de apoio leve, médio e alto. Além disso, revelou que garante mais de 70 tamanhos, tendo alargando a sua oferta a números extra pequenos.

Para isto, a Nike aliou-se à tecnologia e está a utilizar o seu potencial para oferecer sutiãs desportivos modernos, através de visualização de dados e avatares. Desta forma, utilizando inteligência artificial, a marca consegue uma melhor adaptação e mais designs personalizados, registando a forma feminina de forma coesa.

Não estamos apenas a classificar. Estamos a criar desenhos específicos para uma percentagem muito maior da nossa população para reforçar que o desporto nunca será definido pelo tamanho.

Explicou Melissa Schirripa, vice-presidente da área de vestuário da Nike.

De modo a criar uma base de dados e desenvolver um mapa de corpo em 3D, a Nike conheceu milhares de formas e tamanhos de corpos femininos. Assim, conseguiu compreender as necessidades de ajuste de hoje em dia.

Além disso, foi usado o Brabot, um robô que imita os tecidos moles do peito e que pode dobrar-se e adotar várias posições para ajudar a simular o movimento do tecido mamário. Este novo elemento da Nike ajudou a marca a perceber como maximizar o conforto dos seus sutiãs desportivos.

Sabemos mais do que nunca sobre o corpo feminino. O nosso investimento na investigação das mulheres, tecnologia das ciências do desporto, e visualização de dados dão-nos a capacidade de compreender melhor as suas necessidades e criar os melhores produtos possíveis para ela.

Disse Bridget Munro, diretora de investigação da Nike.

Na realidade, a Nike está agora mais próxima daquele que será o futuro (quase) certo do retalho: processos simplificados e maior personalização no momento da decisão de compra.

