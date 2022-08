Activision Blizzard ganhou mais nos jogos para smartphone do que PC e consola juntos

A Activision Blizzard é uma das mais populares criadoras de jogos do mundo. É responsável pelo desenvolvimento de alguns dos maiores sucessos do mercado gaming e oferece conteúdos para várias plataformas.

E de acordo com as informações reveladas, a empresa já ganhou mais dinheiro com os jogos para smartphone do que para computador e consola juntos.

Activision Blizzard ganha mais em jogos para smartphone

Segundo as informações dos resultados financeiros relativos ao segundo trimestre deste ano de 2022, a Activision Blizzard ganhou um total de 1.644 milhões de dólares no setor dos jogos. E, desse valor, praticamente metade foi angariado através do negócio dos jogos para dispositivos móveis.

Em concreto, o mercado dos jogos para smartphone deu a ganhar à empresa 831 milhões de dólares, um valor superior ao conseguido através dos jogos para consola, de 376 milhões de dólares, e para PC, de 332 milhões de dólares. Já os restantes 105 milhões de dólares foram angariados pelo negócio de distribuição e das ligas Overwatch e Call of Duty.

E no setor dos dispositivos móveis, os jogos Diablo Immortal e Call of Duty foram os responsáveis por darem a ganhar praticamente todo esse valor à Activision Blizzard. Diablo Immortal, uma experiência semelhante a Diablo e lançado em junho para as plataformas móveis, tem sido um grande sucesso da criadora. A classificação dos jogadores é bastante alta e já conseguiu elevar-se ao TOP de downloads em mais de 100 países e regiões desde o lançamento.

Mas a receita da empresa caiu 28% face a 2021

Nem tudo são rosas, e segundo os dados divulgados, a receita da Activision Blizzard caiu em 28% face ao mesmo período de 2021. E enquanto a receita dos jogos para smartphone/tablet cresceu 5%, a referente às consolas caiu 49% e a dos PCs baixou em 47%.

Mas este cenário poderá mudar neste atual trimestre, com o lançamento dos novos jogos World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic e outras versões de Call of Duty e Overwatch.

Relembramos que, no início deste ano, a Activision Blizzard foi vendida à Microsoft por 60 mil milhões de euros.