Novos Ear e Ear (a) da Nothing vão ter integração com o ChatGPT

Com inovações constantes, a Nothing procura dar o melhor aos seus clientes. De facto, os novos Ear e Ear (a) comprovam-no. Estes produtos dedicados ao áudio vão ter em breve uma novidade: acesso direto ao ChatGPT.

A Nothing tem grandes novidades no áudio. Esta empresa que prima pela diferença dos seus produtos apresentou hoje os novos Ear e Ear (a), com capacidades de áudio que os distinguem do que está atualmente no mercado, mantendo assim a sua filosofia de inovação.

Um dos pormenores que a Nothing revelou também mostra que segue algumas tendências e que quer inovar. Isso será visto em breve numa novidade que a marca prepara, com uma inovação que todos querem ter e procuram usar cada vez mais.

Falamos da integração do ChatGPT nos Ear e Ear (a), dando acesso à IA e a tudo o que esta tecnologia pode oferecer. Esta implementação será gradual e chegará com uma atualização. Começará a 18 de abril com o Phone 2, seguindo-se o Phone 1 e Phone 2A nas semanas seguintes.

Com esta nova integração, os utilizadores com o Nothing OS e ChatGPT mais recentes instalados nos seus smartphones Nothing poderão apertar para falar. Aqui existirá uma integração com a ferramenta de IA de consumo mais popular diretamente nestes earbuds.

Os planos da Nothing não param por aí. A empresa revelou também que melhorará a experiência do utilizador nos seus smartphones com o Nothing OS. Incorporará pontos de entrada de nível de sistema ao ChatGPT, incluindo a partilha de ecrã e widgets no estilo Nothing.

A estratégia ChatGPT da Nothing gira em torno dos seus dispositivos existentes. A startup de Carl Pei não tenta reinventar a roda com hardware adicional e nem tenta forçar esta novidade, deixando os utilizadores mais livres e com o acesso ao que querem e quando querem.