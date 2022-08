ASRock começa a vender a gráfica Intel Arc A380 nos EUA por apenas 139 dólares

A Intel está empenhada em recuperar terreno não só ao nível do segmento dos processadores, com a nova linha Core Raptor Lake da 13ª geração, como também ao nível dos chips gráficos, com a nova gama Arc Alchemist.

Alguns modelos já foram divulgados, mas agora sabe-se que a marca ASRock começou a vender o seu modelo personalizado da GPU Intel Arc A380 por 139 dólares nos Estados Unidos da América. E este chip pretende assim ser um dos mais acessíveis do mercado dentro da sua gama.

ASRock põe à venda a sua Intel Arc A380 por 139 dólares

A Intel quis também ter para si um pouco do sucesso do setor das placas e assim criou a sua linha Arc. Várias empresas já revelaram os seus modelos personalizados, como a ASRock, GUNNIR e MSI. As gráficas começa agora a ser enviadas para as lojas para que os consumidores possam adquirir e testar o verdadeiro poder destes equipamentos, fazendo as devidas comparações com os chips gráficos da líder Nvidia e da AMD.

E agora sabe-se que a taiwanesa ASRock é a primeira fabricante a trazer oficialmente a placa gráfica Intel Arc A380 para o mercado norte-americano por um valor a começar nos 139 dólares. O modelo é o Intel Arc A380 Challenger ITX OC e o preço é bastante competitivo, tornando-se assim numa das opções mais baratas nesta gama de gráficas.

O valor é então 10 dólares mais baixo que o modelo AMD Radeon RX 6400 (149,99 dólares) e também é inferior à GeForce GTX 1630 (179,99 dólares). Portanto, é ideal para os utilizadores que queiram uma boa máquina, mas sem gastar muito dinheiro.

Esta gráfica conta com uma frequência base de 2.2 GHz e uma memória de 15.5 Gbps com largura de banda de 186 GB/s. Traz uma única ventoinha para ajudar no sistema de arrefecimento, a qual tem uma tecnologia de 0 db de forma a não funcionar em baixas cargas de trabalho, evitando assim os barulhos excessivos e desnecessários.

Recentemente, a Intel também apresentou os seus modelos de placas gráficas profisisonais, as Arc Pro.

Está a pensar comprar uma placa gráfica Intel Arc?