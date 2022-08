Afinal, quando será lançado o iPhone 14 da Apple? Há novas apostas

Que a Apple terá um evento marcado para setembro onde irá lançar o seu iPhone 14 e respetivas variantes, não há dúvidas. No entanto, com o aproximar da data começam a surgir rumores em torno do dia mais certo para que tal venha a acontecer.

Há uma semana, dissemos aqui que a primeira aposta ia para o dia 6 de setembro. Agora, há uma nova data em cima da mesa.

Foi através do leaker Max Weinbach que surgiu inicialmente a data de 6 de setembro como certa para o lançamento dos novos smartphones da Apple e do iOS 16. Esta data acabou por fazer sentido uma vez que, historicamente, os eventos da marca da maçã acontecem às terças-feiras, e no início do mês. Nos tempos de pandemia existiram exceções, mas nos últimos eventos temos visto o reajustar dos calendários para o que acontecia no passado.

No entanto, há agora uma nova informação que parece ter ainda mais certezas de outra data para o evento... e não, não será a uma terça-feira.

Afinal, quando será o lançamento do novo iPhone 14?

Mark Gurman, da Bloomberg, uma pessoa também bastante credível nestas temáticas, aponta o dia da Keynote da Apple para o dia 7 de setembro. Assim, Gurman, coloca o evento a acontecer a uma quarta-feira.

Mesmo com os adiamentos de calendário dos eventos nos anos anteriores, a Apple manteve-os sempre às terças-feiras, pelo que esta data pareça não fazer muito sentido. No entanto, o mercado está numa fase completamente diferente e, de facto, Tim Cook e a sua equipa poderão estar a adotar novas estratégias.

A Apple está também a voltar a abrir os seus escritórios e a impor o trabalho híbrido - fala-se que deverá exigir que os trabalhadores se desloquem às instalações 3 vezes por semana -, este evento ainda deverá acontecer apenas de forma online, tal como as edições anteriores, desde o início da pandemia.

Além desta data, é ainda avançado de que as vendas nas lojas deverão começar a acontecer uma semana e meia depois, a 16 de setembro. Gurman refere que os funcionários das lojas terão sido advertidos para algum tipo de lançamento nesse dia, de forma a estarem preparados para tal. Este dia coincide com o mesmo do rumor lançado anteriormente.

O que esperar do evento da Apple?

O iPhone 14 será a estrela do evento, mas virá evidentemente com mais algumas versões. Além do modelo base, haverá um iPhone 14 Max, um iPhone 14 Pro e um último Pro Max. Com algumas destas versões, nomeadamente as Pro, a abandonar o já tão característico notch que será substituído por uma perfuração no ecrã.

Com os novos smartphones será também lançada a nova versão do iOS que temos vindo a acompanhar a sua evolução - saiba tudo sobre o iOS 16 aqui.

O lançamento de um novo iPad e também de um novo Apple Watch não deverá acontecer agora, havendo a possibilidade de ser realizado um evento em data posterior.