Cores dos cabos Ethernet não são apenas para decoração. Entenda a utilidade

É provável que tenha em casa vários cabos de rede de cores diferentes - cinzentos, amarelos, azuis ou até pretos. Embora pareça apenas uma escolha estética dos fabricantes, essa diversidade de cores desempenha um papel importante, sobretudo em ambientes profissionais.

A cor não afeta a velocidade - é apenas organização

A tonalidade exterior de um cabo Ethernet não influencia em nada a sua velocidade ou desempenho. Para saber se um cabo suporta 1 Gbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps ou mais, é preciso verificar a categoria (Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, etc.) inscrita no próprio cabo. A cor serve outro propósito: identificação rápida.

Numa casa normal, com poucos cabos, a utilidade do esquema de cores é limitada. Mas imagine um centro de dados ou uma sala de servidores, onde centenas de cabos se cruzam. Usar sempre a mesma cor tornaria a manutenção caótica. Aqui, elas funcionam como um atalho visual que ajuda técnicos e administradores a entender rapidamente que cabo pertence a quê.

Ao contrário do que acontece com padrões técnicos (como a categoria dos cabos), não existe um código de cores universal definido por entidades como a IEEE ou a ANSI. As empresas criam o seu próprio esquema interno, que pode variar bastante. Os centros de dados costumam seguir regras internas para distinguir serviços, VLANs, PoE, backups, ligações críticas, etc.

Ainda assim, algumas cores tornaram-se convenções comuns, mesmo que não oficiais.

Significados mais frequentes (em Portugal e internacionalmente)

Estes são usos típicos, mas não obrigatórios - cada empresa pode ter o seu próprio sistema.

Cinzento, Branco ou Preto

Cores mais comuns no consumo geral. São utilizadas para:

ligações genéricas

routers domésticos

pontos de acesso fornecidos por operadoras

Azul

Muito usado em:

ligações padrão de computadores

cablagem estruturada de escritórios

patch panels organizados por cor

É uma convenção bastante difundida.

Amarelo

Frequentemente associado a:

ligações PoE (Power over Ethernet) câmaras IP pontos de acesso Wi-Fi telefones VoIP

ligações que se pretendem identificar rapidamente

Em Portugal, muitas empresas adotam amarelo para PoE.

Vermelho

Geralmente usado para:

ligações críticas

redes isoladas

redundância

sistemas de emergência ou segurança

Ajuda a evitar desconexões acidentais.

Verde

Historicamente associado a cabos crossover. Hoje, devido ao auto-MDI/MDIX presente na maioria dos equipamentos, os crossover quase deixaram de existir, mas a cor verde continua a ser usada em alguns locais para distinguir serviços específicos.

Laranja ou Roxo

Cores "livres", muitas vezes escolhidas para:

VLANs específicas

interligações entre equipamentos de fabricantes diferentes

ligações temporárias ou experimentais

redes legadas

A cor de um cabo Ethernet não determina o seu desempenho, mas pode fazer uma grande diferença na organização física das ligações. Certas cores tornaram-se comuns pela sua utilidade prática.

Seja numa casa com meia dúzia de cabos ou num centro de dados com milhares, um código de cores claro simplifica a manutenção, reduz erros e torna o trabalho técnico mais eficiente.

Leia também: