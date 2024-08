Cabo Cruzado, cabo direto e cabo Invertido! Quais as diferenças?

Na área das redes, dependendo do tipo de ligação, podemos usar um cabo cruzado, cabo direto ou um cabo Invertido. Saiba qual a diferença entre eles.

Um cabo de rede é constituído por 8 fios, 4 pares, normalmente entrelaçados. O facto de estarem entrelaçados reduz a interferência eletromagnética (crosstalk) entre o par de fios. Cada uma das pontas do cabo tem um conector RJ-45 (ou ISO 8877) macho. Um cabo de rede é categorizado de acordo com a categoria. Atualmente, o que se usa, são cabos UTP Categoria 6 - saber mais aqui.

Cabo direto (Straight-through)

Um cabo direto (também designado de normal ou straight-through) faz uso dos pares 2 e 3. Para produzir cabos straight-through (cabo que usa o mesmo esquema de pinos em ambos os lados) podemos usar nas extremidades a norma TIA/EIA T568A ou a norma TIA/EIA T568B (usualmente esta). Um cabo direto é usado para ligar equipamentos, como, por exemplo, PC, servidor, router a um switch, hub ou bridge.

Cabo cruzado (Crossover)

Um cabo cruzado (também designado de crossover) é usado para ligações de Hub para Hub, Computador para Computador, Switch para Switch, ou seja, entre equipamentos da mesma camada segundo o modelo OSI. Atualmente, todos os equipamentos Gigabit Ethernet e a maior parte dos novos equipamentos já suportam Auto MDI-X (Media Dependent Interface with Crossover – troca automática dos pares de comunicação), não existindo assim necessidade de fazer um cabo cruzado para comunicação entre equipamentos que operam na mesma camada do modelo OSI (ex. PC para PC).

Os cabos cruzados são finalizados com uma das pontas com o esquema T568A e a outra ponta com esquema T568B (ou seja, são trocados os cabos 1 com o 3 e o 2 com o 6 de uma ficha para a outra), em que cada um deles terá dois pares para transmissão (TX) e dois pares para receção (RX).

Cabo invertido

Um cabo invertido (rolled, também conhecido como rollover ou cabo de consola), tal como o nome sugere, as terminações invertidas, ou seja, o pino 1 de um conector RJ-45 liga com o pino 8 do outro. O 2 liga ao 7 e o mesmo acontece com os outros. Este tipo de cabo é usado para nos ligarmos, por exemplo, a um router ou switch através da linha de consola.

Esperamos que tenham percebido quando usar cada um dos cabos aqui apresentados. Fazer um cabo cruzado ou direto é relativamente simples, basta que se tenha o equipamento e o material necessário.