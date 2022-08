Alerta: Contágios por Monkeypox aumentaram 20% na última semana

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em julho, o surto de Monkeypox como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional. O surto parece estar controlado, mas na última semana os números dispararam.

De acordo com a OMS, os contágios por Monkeypox aumentaram 20% na última semana em todo o mundo.

Monkeypox: Registados mais de 35 mil casos e a doença já provocou 12 mortes

O número de contágios pelo vírus Monkeypox em todo o mundo aumentou 20% na última semana, em que foram contabilizados 7.500 novos casos, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo a própria OMS, o total de contágios desde o início do surto ultrapassa os 35 mil e a doença provocou 12 mortes.

Com casos registados em 92 países, o vírus Monkeypox circula quase exclusivamente na Europa e na América e quase todos os contágios são identificados em homens que praticam sexo com outros homens, mas a OMS sublinhou a importância de se protegerem do vírus todos aqueles que vivam com pessoas infetadas.

Na terça-feira surgiu a informação de um possível primeiro caso de transmissão da infeção de um humano para um cão, em Paris, França. A OMS disse que foi informada do caso, apontando que não se trata de uma situação inesperada, uma vez que os animais domésticos vivem habitualmente num ambiente fechado e em proximidade com a pessoa infetada, à semelhança de restantes membros da família.

Relativamente à vacina, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu preocupação com o potencial risco de uma nova situação de acesso desigual, em prejuízo dos países mais pobres, como aconteceu durante a pandemia de COVID-19.

A OMS está atualmente em contacto com a farmacêutica dinamarquesa Bavarian Nordic, que produz a vacina usada para prevenir a varíola, para discutir opções como a transferência de tecnologia ou a autorização para que outros laboratórios também possam produzir a vacina.

Os sintomas assemelham-se, de forma menos severa, aos observados no passado em indivíduos com varíola: febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, durante os primeiros cinco dias. Em seguida, erupções cutâneas, lesões, pústulas e finalmente crostas.

Não há tratamento para a varíola, que geralmente cura espontaneamente e cujos sintomas duram de 14 a 21 dias.