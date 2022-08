Ao gerir o Windows e as apps que nele correm, a Microsoft tem uma posição única para influenciar os utilizadores. A gigante do software não tem por hábito fazer uso desta situação, mas há casos em que parece não conseguir resistir.

Estas são situações que os utilizadores não gostam e têm manifestado a sua posição. Esta voltou a acontecer, desta vez dentro do Office, com a apresentação de publicidade que ninguém pediu e certamente muitos não querem ter presente.

A Microsoft tem explorado o Windows e em algumas situações coloca publicidade direta ou indireta aos seus produtos e aplicações. Esta é uma forma de cativar novos utilizadores, mas que nem sempre é realizada da forma mais clara e que pode condicionar os utilizadores.

Isso está novamente a ser visto no Office, com uma proposta que parece ser muito aliciante para os utilizadores. O pacote Familia do Microsoft 365 está disponível por 3 meses por apenas 0,99 centimos de dólar, que até poderá ser interessante.

O problema desta situação não é a proposta ou o preço praticado, mas sim a forma como está a ser realizado. A Microsoft colocou esta mensagens num local onde normalmente aparecem notificações de segurança e isso pode enganar os utilizadores.

Por outro lado, o simples facto de surgir publicidade não é do agrado dos utilizadores, ainda para mais num software que está já pago. Estes não querem a presença destes elementos no software, que procuram manter livre de qualquer extra desnecessário.

Microsoft is dropping ads into #Office2021 in an attempt to switch customers to the annual ‘subscription’ #Microsoft365

99 cents for three months isn't bad but it might not be the best choice of Office 2021 users.https://t.co/oRZLw6BmlN pic.twitter.com/QX2ZP9J983