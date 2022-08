Estudo: 25% dos utilizadores Android pensam mudar para iPhone muito devido ao iOS 16

Como sabemos, o mundo tecnológico tem várias rivalidades, umas mais suadáveis e amistosas do que outras. E um dos mais claros exemplos são os smartphones Android versus os iPhones da Apple.

E um recente estudo indica, entre outros dados, que 25% dos utilizadores Android estão a ponderar mudar para um iPhone, e muitos deles devido à versão do sistema operativo iOS 16.

25% dos utilizadores Android pensam mudar para iPhone

De acordo com um relatório da empresa de segurança Beyond Identity, um quarto dos utilizadores com smartphones Android estão a ponderar mudar para o iPhone da Apple. O estudo contou com a entrevista a 1.003 norte-americanos e os resultados mostram então que há uma tendência para uma maior participação do mercado, no entanto o sistema Android da Google ainda conta com a maior fatia, com 69,74%.

Para além disso, uma outra pesquisa de abril constatou que os diferentes mercados também têm preferências e escolhas diferentes. Por exemplo, nalgumas regiões como a África, muitas das razões que levam os consumidores a optar pelos smartphones Android é possivelmente o preço elevado dos iPhones. Já por outro lado, o sistema operativo iOS da Apple detém 54% do mercado na América do Norte e Oceania.

Mas este recente estudo da empresa de pesquisas adianta que a segurança é um dos principais fatores na decisão dos consumidores para a compra de equipamentos com determinado sistema operativo. Nesse sentido, os dados indicam então que 25% dos utilizadores Android localizados nos EUA estão a pensar migrar para iOS e, desses, 49% refere que entende o sistema do iPhone como sendo mais seguro.

A versão mais recente do iOS 16 acaba por ser o motivo para que 33% dos participantes com equipamentos Android ponderem adquirir um smartphones da Apple, muito devido aos seus vários recursos de segurança para proteger os utilizadores contra práticas de spyware.

Mais concretamente sobre a segurança, embora ambos os sistemas tenham as suas vulnerabilidades, quando estas acontecem nos iPhones, estes participantes relatam que têm 20% mais hipótese de recuperar os seus dados completamente. Há ainda a indicação que os utilizadores Apple têm mais cuidados com a segurança sendo que, por exemplo, optam mais por um PIN de desbloqueio de 6 números em vez de apenas 4 números.

Contudo, o estudo indica também, entre outros dados, que quem tem um iPhone tem mais tendência para perder o equipamento, comparativamente com quem tem um Android. Pode ver o estudo completo aqui.