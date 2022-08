ALERTA: PSP lança alerta para esquema de burla com falsos acidentes

Os esquemas de burla que circulam não são propriamente uma novidade. No entanto, mesmo assim, é importante saber que estão a acontecer e saber como não "cair" nestes esquemas.

A PSP lançou recentemente um alerta para esquemas de burla com falsos acidentes.

PSP alerta que burlões tentam acordo, negociado em dinheiro

Foi através das redes sociais que a Polícia de Segurança Pública difundiu um alerta, relacionado com um esquema de burla que tem por base um suposto acidente de viação.

De acordo com a autoridade, a ação dos burlões começa nas estradas, quando estes selecionam vítimas e as perseguem de carro a buzinar insistentemente com o objetivo de que os condutores parem o carro. Quando as pessoas param, os burlões abordam as pessoas acusando-as de lhes terem provocado danos na viatura (por distração ou durante a realização de manobras).

Os burlões inicialmente tentam um acordo, que passa pelo pagamento em dinheiro dos estragos, evitando ao máximo a intervenção das autoridades.

Neste seguimento, os alertas da PSP são: