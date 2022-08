O Android 13 é já uma realidade e os utilizadores dos smartphones da Google podem instalar já esta versão. É ainda uma lista reduzida, mas abre a porta a que esta versão possa começar a ser usada por outros fabricantes.

Agora que está acessível, começam a surgir relatos que não são positivos para esta versão. Tudo aponta para que existam problemas com a utilização de várias apps, com o foco a estar nas bancárias, entre outras.

São muitas as novidades que a Google colocou no Android 13, em especial para proteger os utilizadores e os seus dados. Estes foram sendo apresentados nas várias versões de testes que foram lançadas, atingindo finalmente a maturidade com a última que foi apresentada.

Ainda limitado aos Pixel da Google, este novo sistema está gradualmente a chegar aos smartphones. É ainda um público reduzido, mas que permite saber como o mesmo se irá comportar no futuro. Infelizmente as notícias neste campo não são as melhores.

Muitos relatos estão a apontar problemas com a utilização de várias apps neste novo sistema da Google. Estas parecem ter problemas de compatibilidade e não funcionam como esperado pelos utilizadores do sistema Android.

A solução que parece existir é apenas e só aguardar que surjam novas versões destas apps. Os programadores devem validar os problemas e dentro de dias lançar atualizações das versões destas apps com problemas no Android 13, eliminando assim os problemas relatados.

Se em anos anteriores uma das soluções poderia ser o voltar para a versão anterior do sistema da Google, isso agora deixou de ser possível. Uma das medidas aplicadas impede precisamente o regredir da versão, bloqueando o smartphone na versão mais recente.

Estas não são boas notícias para o Android 13 e para a Google, apesar de estar pendente apenas dos programadores. Todas as apps devem ser atualizadas nos próximos dias, ganhado assim suporte para a nova versão e eliminando de vez os problemas detetados.