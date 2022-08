Copernicus mostra fumo do fogo da Serra da Estrela em Madrid

A dimensão do incêndio é de tal ordem que o fumo do fogo da Serra da Estrela chegou a Madrid. O Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus (EMS Copernicus) já tem imagens.

O fogo que aconteceu na serra da Estrela é “tragédia” ambiental! Levará anos para que possamos ver a ser Serra como era há uns dias e, de acordo com os últimos dados, ardeu uma área correspondente a 25 mil estádios de futebol.

O Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus (EMS Copernicus) fornece a todos os intervenientes envolvidos na gestão de catástrofes naturais, em situações de emergência de origem humana e em crises humanitárias, informações geoespaciais atuais e precisas derivadas de teledeteção por satélite e completadas por fontes de dados abertos ou in situ disponíveis.

O EMS do Copernicus tem duas componentes:

uma componente de cartografia;

uma componente de alerta precoce.

A componente de cartografia do serviço (EMS do Copernicus - Cartografia) tem uma cobertura mundial e fornece aos intervenientes supracitados (sobretudo autoridades da Proteção Civil e agências de ajuda humanitária) mapas baseados em imagens de satélite.

A componente de alerta precoce do EMS do Copernicus consiste em três sistemas diferentes:

O Sistema Europeu de Sensibilização para as Inundações (EFAS), que fornece uma panorâmica das inundações em curso ou previstas na Europa com uma antecedência máxima de 10 dias.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), que fornece informações em tempo próximo do real e históricas sobre incêndios florestais e regimes de incêndios florestais nas regiões da Europa, Médio Oriente e Norte de África.

O Observatório Europeu da Seca (EDO), que fornece informações relevantes em termos de seca e alertas precoces para a Europa.

Numa publicação feita no Twitter pela Direção-geral da Indústria de Defesa e Espaço (DG DEFIS), é possível ver uma imagem onde mostra que o fumo do fogo da Serra da Estrela chegou a Madrid. De acordo com as informações, o fumo percorreu cerca de 300 km, segundo o registo captado a 16 de agosto.

De relembrar também que no dia 16 de agosto, muitos madrilenos questionaram o serviço de Emergência Espanhol onde era o fogo. As informações fornecidas indicavam que se tratava de um fogo com origem na Serra da Estrela.