A OPPO tem no ColorOS 13 a sua proposta para os smartphones receberem o Android 13. Esta nova versão está recheada de novidades, que vão para além do que a Google preparou para o seu novo sistema.

Agora que o Android 13 está apresentado e a chegar aos primeiros smartphones, a OPPO resolveu mostrar a sua novidade. O ColorOS 13 está apresentado e lançado, ficando acessível a todos. O Pplware já teve acesso a esta versão e mostra agora tudo o que espera os utilizadores da OPPO.

ColorOS 13: uma renovação no sistema da OPPO

O ColorOS é a personalização do Android da OPPO para os seus smartphones. Claro que esta nova versão, o ColorOS 13, toma como base tudo o que a Google criou e eleva-a ainda mais alto. Sentimos que estamos numa versão diferente da original, mas com o Android na sua base e sem grandes floreados e alterações pesadas.

Tudo parece começar no design e nas mudanças que o Android 13 traz. Isso pode ser visto também no ColorOS 13, mas com uma linguagem própria, que vai mais longe. É aqui que o Aquamorphic Design entra e dá ainda mais possibilidades de personalização.

Tudo está mais fluído e a OPPO quis manter o trabalho da Google. Assim, os temas adaptados ao sistema estão presentes, com as cores de todo o ColorOS 13 a adaptar-se de forma natural e a ir ao encontro do que o utilizador escolher, ainda que de forma automática e até natural.

Interface do Color OS 13 renovada sem perder a base

Há depois elementos que vão mais longe que o Android 13, com todas as interfaces a serem ajustadas e a terem animações e desenhos que preenchem de forma natural os espaços. Também as fontes e a tipografia se ajustam a este movimento natural e preenchem os espaços de forma ao que está acessível.

Como a interface é onde os utilizadores passam grande parte do seu tempo, a OPPO resolveu apostar nesta área. As cores usadas têm um maior contraste, o que garante aos utilizadores uma leitura mais simples. Há depois pormenores como as pastas que podem agora ser maiores e permitem a abertura de apps de forma direta.

O centro de controlo do Android tem agora elementos maiores, para serem mais simples de usar e de gerir. A isso somam-se os widgets, que têm uma área dedicada e que se agrupam para permitir um controlo ainda maior por parte do utilizador.

Android 13 presente, mas com uma personalização

O Always-On Display, que era já útil nas versões anteriores, foi agora melhorado e recebeu novidades. A mais interessante é a possibilidade de termos ali informação de apps, como o Spotify, e permitir o controlo dessas mesmas apps, de forma simples. Há também mais animações, com bitmojis e informações de utilização.

As melhorias vão mais longe e ficam também fora do próprio Android. Aqui falamos no OPPO Multi-Screen Connect. Esta funcionalidade que liga os dispositivos móveis ao PC foi melhorada no ColorOS 13, com a possibilidade de abrir 3 apps ao mesmo tempo e editar ficheiros no PC sem ter de os transferir.

A OPPO não quis deixar de dar ao ColorOS 13 alguns pormenores únicos interessantes. Falamos, por exemplo, do Blossom Wallpaper, que monitoriza o tempo de utilização do smartphone e mostra como uma planta que vai crescendo com o tempo, até atingir o limite de tempo definido pelo utilizador.

Muito mais do que a Google apresentou no seu sistema

Por fim, temos o Kid Space, que não se limita a ser um espaço dedicado a crianças. Este vai mais longe e mostra recomendações para uma utilização mais saudável. Falamos da luz, da postura ou da distância de visualização.

Claro que a segurança e a privacidade são uma parte essencial e a OPPO aposta nisso no ColorOS 13. A captura de imagens vai esconder informação sensível e a área privada do utilizador vai usar uma proteção elevada para que não possa ser violada ou acedida.

Agora que está pública, o ColorOS 13 deverá ser lançado para todos os smartphones da OPPO. Esta será faseada e gradual, para assim controlar este processo. Esta versão mostra que a OPPO está na linha da frente nas atualizações para o Android 13 e que irá certamente competir com outros fabricantes nesta área.