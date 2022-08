O Netflix tem estado no centro de muita discussão, em especial no que toca aos utilizadores e à partilha de contas. Esta é uma prática que deve desaparecer e as medidas necessárias estão a ser pensadas e testadas.

Uma das mais faladas, e que provavelmente será usada, é a criação de um plano suportado por publicidade. Este está já a avançar e o código presente numa das apps do Netflix veio mostrar que não há boas notícias a caminho para quem espera esta nova versão.

Os tempos têm sido difíceis para o Netflix, com cada vez menos utilizadores a estarem presentes neste serviço de streaming. As causas são várias, mas a mais vezes apontada é mesmo a partilha de contas entre utilizadores, uma prática que tem sido generalizada.

Uma das formas planeadas para recuperar o Netflix e cativar os utilizadores é arranjar um plano mais barato. Este será suportado por publicidade e terá algumas das funcionalidades revistas, sendo retiradas para assim manter o custo dentro do previsto.

New Download rules for Netflix with Ads https://t.co/UgA32ucn8W — Steve Moser (@SteveMoser) August 17, 2022

A avaliação do código de uma das apps do Netflix revelou mais informações sobre o que está para chegar. O plano assente em publicidade deverá retirar mais uma funcionalidade que muitos usam e gostam de ter presente, para poder usar este serviço em qualquer lado.

Falamos da possibilidade de descarregar os filmes e as séries que estão acessíveis. A frase presente no código é bem direta e dá conta do que será mostrado aos utilizadores no futuro: "Downloads disponíveis em todos os planos, exceto Netflix com anúncios".

Além desta descoberta que não é de todo positiva, há mais informações que foram reveladas no código desta app. Sabe-se que vai haver um processo de configuração que deverá ser percorrido para que os anúncios apresentados estejam adequados ao utilizador e à sua experiência de utilização.

Certamente que a maioria não esperava que esta fosse uma das opções removidas. A capacidade de descarregar os filmes ou as séries dá uma liberdade grande aos utilizadores e certamente que muitos consideram que o desconto que vão ter não compensa o que se sabe irem perder no Netflix.