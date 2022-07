Netflix: plano mais barato com publicidade poderá ter também menos filmes e séries

A publicidade nos serviços de streaming não é uma novidade, mas na Netflix será em breve. Em conjunto com a Microsoft, a empresa está a criar um sistema de publicidade para que seja possível oferecer planos com preços mais atrativos aos utilizadores.

No entanto, a publicidade poderá ficar limitada a apenas alguns conteúdos ou mesmo limitar o próprio acesso a filmes, séries e documentários, devido a restrições impostas pelos distribuidores e pelos próprios estúdios de criação.

Será já no próximo ano, se tudo correr dentro do esperado, que a Netflix irá lançar um plano de subscrição mais barato que irá contemplar conteúdo com publicidade. No entanto, além de ter que assistir a publicidade (e isso não será uma coisa propriamente má, uma vez que é o utilizador a escolher que a quer receber), poderá ficar privado de vários conteúdos, disponíveis nos planos normais.

O co-CEO e diretor de conteúdos da Netflix, Ted Sarandos, admitiu que a próxima opção de assinatura não incluirá todo o seu conteúdo licenciado no lançamento. Esta informação foi partilhada na última apresentação de resultados.

Ficarão de fora programas, filmes e séries de estúdios e distribuidoras de todo o mundo, devido a acordos feitos aquando da entrada para a plataforma. Apesar disso, a Netflix está a renegociar com as várias entidades para que tais restrições sejam levantadas.

Entre elas encontram-se a Warner Bros., que está por exemplo associada à série de grande sucesso na Netflix, You, Universal (produtora de Russian Doll) e Sony Pictures Television. Além destes exemplos séries como Beaking Bed e Cobra Kai, poderão não aparecer para os subscritores dos planos com publicidade. Ainda assim, segundo a empresa, a experiência do utilizador não iria ser prejudicada considerando o perfil atual de quem assiste a conteúdos na plataforma.

Hoje, grande parte do que as pessoas assistem no Netflix, pode ser incluído no suporte de anúncios. Há algumas coisas que não funcionam e estamos em negociações com os estúdios, mas se lançássemos o produto hoje, os membros do plano de anúncios teriam uma ótima experiência. Vamos limpar algum conteúdo adicional, mas certamente não todo, mas não acho que seja um obstáculo material para o negócio.

| Disse Ted Sarandos.

Recorde-se que a empresa, na mesma apresentação de resultados admitiu que perdeu no último trimestre quase um milhão de subscritores, ainda que as expectativas estivessem a rondar os dois milhões.