A Boston Dynamics é hoje uma empresa do grupo Hyundai Motor, num negócio que aconteceu no final de 2020. Agora, avançam juntas com um investimento inicial de mais de 400 milhões de dólares na construção do novo instituto, o Boston Dynamics AI Institute.

O Instituto irá investir recursos nas áreas técnicas de inteligência artificial (IA) cognitiva, IA atlética e design de hardware orgânico, com cada disciplina a contribuir para o progresso das capacidades das máquinas avançadas.

O Hyundai Motor Group anunciou o lançamento do Boston Dynamics AI Institute, entidade criada com o principal objetivo de contribuir para o progresso fundamental de áreas como a inteligência artificial (IA), robótica e máquinas inteligentes.

O Grupo Hyundai Motor e a Boston Dynamics farão um investimento inicial de mais de 400 milhões de dólares na construção do novo Instituto, que será liderado por Marc Raibert, fundador da Boston Dynamics.

Boston Dynamics AI Institute: uma aposta da Hyundai na Inteligência Artificial e na Robótica

Tendo como prioridade a área da investigação, o Instituto vai trabalhar na resolução dos principais desafios associados ao desenvolvimento de robôs avançados. Com talento de topo em IA, robótica, informática, machine learning e engenharia, a entidade vai desenvolver tecnologia para robôs e utilizá-la para fazer avançar as suas capacidades e utilidade.

A cultura do Instituto foi concebida para combinar as melhores caraterísticas dos laboratórios de investigação universitários com as dos laboratórios de desenvolvimento empresarial, trabalhando em quatro áreas técnicas fundamentais: IA cognitiva, IA atlética, design de hardware orgânico, bem como ética e política.

A nossa missão é a de criar futuras gerações de robôs avançados e máquinas inteligentes que sejam mais inteligentes, ágeis, percetivas e seguras do que tudo o que existe atualmente. A estrutura única do Instituto – com talentos de topo focados em encontrar soluções fundamentais com financiamento sustentado e excelente apoio técnico – vai ajudar-nos a criar robôs mais fáceis de usar, mais produtivos, capazes de executar uma maior variedade de tarefas e que sejam mais seguros a trabalhar com pessoas.

| afirmou Marc Raibert, Diretor Executivo do Boston Dynamics AI Institute.

Para alcançar tais avanços, o Instituto vai investir recursos nas áreas técnicas de IA cognitiva, IA atlética e design de hardware orgânico, com cada disciplina a contribuir para o progresso das capacidades das máquinas avançadas. Para além de desenvolver tecnologia com o seu próprio pessoal, o Instituto planeia estabelecer parcerias com universidades e laboratórios de investigação empresariais.

A sede do Instituto será no centro da comunidade de investigação da Kendall Square em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos da América. O Instituto planeia contratar investigadores de IA e robótica, engenheiros de software e hardware e técnicos a todos os níveis.