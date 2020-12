Rumor: Hyundai vai comprar a Boston Dynamics

Com certeza, já ouviu falar da Boston Dynamics, uma empresa americana de robótica associada ao desenvolvimento de robôs avançados. Aliás, já deve ter visto aqui pelo Pplware algo sobre o cão Spot, um dos robôs mais avançados da empresa.

Conforme adiantam algumas fontes, a Boston Dynamics será vendida à Hyundai pela módica quantia de 921 milhões de dólares.

Hyundai poderá comprar a Boston Dynamics

A Boston Dynamics é uma empresa de engenharia robótica responsável pelo desenvolvimento e produção de robôs muito avançados, destacados pela sua singular agilidade, destreza e velocidade. Então, já aqui lhe falamos do Spot, um cão robô multifacetado que esteve, aliás, presente no combate à pandemia da COVID-19.

A saber, este robô pertence à empresa de robótica que, por sua vez, pertence ao grupo SoftBank, uma multinacional japonesa de telecomunicações. Depois de decidir investir nos carros elétricos e nos carros movidos a baterias de hidrogénio, fontes revelam que a Hyundai vai comprar a Boston Dynamics pelo preço de 921 milhões de dólares. Mais, este processo será firmado hoje, dia 10 de dezembro.

Ao adquirir esta empresa, a Hyundai aumenta as suas probabilidades de singrar no mundo da robótica, como tem vindo a tentar. Isto, porque tem demonstrado cada vez mais interesse na tecnologia associada a veículos automatizados.

Aguardar comunicado de confirmação

Aparentemente, as negociações acerca da venda da Boston Dynamics à Hyundai já acontecem há mais de um mês. Ademais, esta não é a primeira tentativa de compra da empresa de robótica. No entanto, desta vez, parece que é a sério.

Conforme adianta o The Korea Economic Daily, a Hyundai Motor pagará metade do valor estipulado, de 921 milhões de dólares, e as suas subsidiárias darão conta do restante.

Apesar das várias informações que circulam, ainda não foi divulgado qualquer comunicado ou anúncio por parte de nenhuma das empresas. No entanto, a ser verdade, será uma compra muito interessante.

Leia também: