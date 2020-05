Chama-se Spot e é dos mais avançados robôs da empresa Boston Dynamics. De tal forma que este é hoje um produto comercial, e está em funções em vários cenários. Se antes estava num hospital a dar apoio, agora, num projeto-piloto para parques em Singapura, os cães robôs estão já a patrulhar a área para lembrar as medidas de controlo, que evitam a propagação do coronavírus.

Este robô tem tido uma progressão impressionante no mercado. É um dispositivo que pode atuar nos mais variados cenários e agora está na luta contra a COVID-19.

Robô Spot no combate ao coronavírus

Desde que o Spot foi lançado em 2019, a sua utilização teve um crescimento incrível. Contudo, foi na luta contra o coronavírus que a sua popularidade aumentou. Agora podemos ver os cães robôs da Boston Dynamics a patrulhar as ruas para garantir a segurança dos cidadãos e para assegurar que a distância de segurança é mantida no contexto da pandemia do coronavírus.

Conforme foi mostrado, estas máquinas começaram a ajudar na pandemia a prestar cuidados de saúde à distância, mas agora o seu papel é o de vigilância. Por enquanto, apenas poderemos ver estes robôs em Singapura, e à frente do parque de Mo Kio. Lá é já possível ver estes estranhos vigilantes a recordar aos cidadãos as medidas de segurança para evitar o contágio.

Projeto-piloto em Singapura traz para o quotidiano um robô autónomo

Como parte de um projeto-piloto, o objetivo dos Spot, neste caso, é apenas percorrer os caminhos do parque com um sistema de comunicação. Assim, tal informação serve para recordar as pessoas quanto às questões como a manutenção da higiene, o distanciamento social, o uso de máscaras e luvas. O tempo dirá a sua eficácia e se vale a pena aumentar as suas tarefas de controlo.

Por enquanto, o Spot não gravará os cidadãos com as câmaras de vídeo que transporta integradas para evitar colisões. Isto significa que não registará as violações dos que se encontram no parque nessa altura, mantendo a privacidade total.

A fim de manter a sua segurança e evitar possíveis furtos destes cães peculiares, a equipa dos Parques Nacionais será responsável por zelar pela sua segurança. Também se encarregarão da manutenção para a substituição e limpeza da bateria.

Robôs estão cada vez mais ao serviço das pessoas

Este não é o único robô que Singapura encomendou para controlar a segurança dos seus cidadãos. O Governo já utilizou um modelo semelhante que tem andado pelas ruas a tentar sensibilizar as pessoas para as medidas de controlo de infeções.

Tal é o impacto que os cães robôs da Boston Dynamics podem ter se forem vistos a descer o caminho que foi necessário colocar sinais tiveram para avisar da sua presença. Conforme podemos ver no vídeo, as imagens mostram o Spot a caminhar calmamente pelo parque da cidade.

Seguramente este tipo de imagens atualmente estranha-se, mas com a nova realidade, depois entranha-se. Vivemos cada vez mais siruações que outrora era ficção, apenas vistas nas melhores séries de TV.

Leia também: