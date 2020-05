Little Town Hero Big Idea Edition para Nintendo Switch e Playstation 4 adiado

No início de fevereiro revelámos que Little Town Hero Big Idea Edition da Bandai Namco se encontrava a caminho da Nintendo Switch e Playstation 4 e que seria lançado na primavera.

Recentemente o jogo foi adiado.

Apesar de não ter sido revelado no comunicado que acompanhou o anúncio do adiamento de Little Town Hero Big Idea Edition, não deverá fugir muito a razões relacionadas com o tema do momento: Covid-19. (que inclusive já originou outros adiamentos).

Desta forma, a NIS America anunciou que a nova data de lançamento do jogo será o próximo dia 26 de junho.

Esta edição especial, além da versão física do jogo, irá ainda conter um art book, um póster, um set de pins de lapela, e a banda sonora oficial do jogo. Tudo uma caixa criada especificamente para o jogo.

A história que dá cor ao jogo é simples e leva-nos a um mundo imaginário onde um menino (chamado Axe) vive pacatamente na sua aldeia, desconhecendo por completo tudo o que existe para além dos limites da sua terra. No entanto, e tal como todos os meninos, anseia por mais… anseia por conhecer o Mundo e quando uma horda de seres monstruosos ataca a aldeia, eis a sua oportunidade.

Quando a aldeia é atacada Axe descobre uma misteriosa Pedra que tem um poder mágico. Esse poder permite-lhe transformar em ataques reais as suas ideias e, dessa forma, com o poder da sua mente e das suas Ideias, Axe pode-se vir a tornar no herói de todos e salvar o dia. E é precisamente o conceito de Ideias que dão particular interesse ao jogo. Isto, pois o principal foco de Little Town Hero é precisamente a forma de materializar Ideias em ataques.

Little Town Hero Big Idea Edition será lançado para Nintendo Switch e Playstation 4 no próximo dia 26 de junho.

Little Town Hero Big Idea Edition