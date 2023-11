Inclisirán: A vacina “tecnológica” para o colestrol chega a Espanha

O colesterol é um dos fatores de risco mais bem conhecidos para a ocorrência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Depois de longos anos de investigação, chegou agora uma vacina "tecnológica" para o combate ao colestrol mau.

Leqvio limita produção de proteína, que aumenta níveis de colesterol LDL

Segundo a CUF, o colesterol é uma das várias substâncias produzidas pelo corpo e é importante para a nossa saúde. Parte do colesterol é produzido pelo nosso organismo - o fígado e outras células produzem cerca de 75% do total - e a outra parte, cerca de 25%, vem da nossa dieta, dos alimentos de origem animal que ingerimos. O colesterol elevado é um dos fatores de risco, mas há agora uma boa notícia.

Chama-se Inclisirán (ou Leqvio, nome comercial) e é o primeiro fármaco de uma nova classe medicamentos que usa a tecnologia RNA mensageiro (a mesma usada nas vacinas para o coronavírus) para aumentar a capacidade do fígado remover o colesterol ruim do sangue, o LDL.

É utilizado em doentes com hipercolesterolemia primária ou dislipidemia mista (doenças que provocam níveis elevados de gorduras, incluindo o colesterol, no sangue). Deve ser utilizado em conjunto com uma dieta pobre em gorduras. O Leqvio contém a substância ativa inclisiran.

Na altura da pandemia da COVID-19, esta tecnologia integrada nas vacinas ajudou a acelerar o processo de aprovação das doses e permitiu que a vacina fosse desenvolvida rapidamente. Normalmente, este processo demora vários anos até ser completado.

Segundo a cardiologista Roxana Mehran, do Instituto Cardiovascular da Universidade Mount Sinai School of Medicine, o inclisiran representa uma enorme inovação e avanço no controlo do colesterol. É administrado por injeção sob a pele, geralmente na barriga, mas também no braço ou na coxa. Após a primeira injeção, a dose seguinte é administrada passados 3 meses e, posteriormente, de 6 em 6 meses.

O inclisiran, a substância ativa de Leqvio, interfere com o ARN (material genético) para limitar a produção de PCSK9, uma proteína que pode aumentar os níveis de colesterol LDL (o colesterol «mau»). Ao prevenir a produção de PCSK9, o Leqvio ajuda a reduzir os níveis de colesterol LDL.

Em relação a Portugal, cerca de 68,5% dos portugueses apresenta valores de colesterol iguais ou superiores a 190 mg/dl. Aproximadamente um quarto dos portugueses apresenta colesterol de risco elevado (>240 mg/dl) e 45,1% apresenta risco moderado (190-239 mg/dl).