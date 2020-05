E Porque Hoje é Sexta

Um vendedor, que precisa repousar, chega a uma cidadezinha do interior, já cansado do seu dia de trabalho e vai para o único hotel da cidade, mas que, infelizmente, não tem quartos disponíveis.

O sujeito entra e diz:

– veja como me pode ajudar, por favor, preciso dormir, nem que seja uma cama apenas.

O rececionista responde:

– Olhe, tenho um quarto com duas camas, onde está hospedado um sujeito que me disse que gostaria de dividir as despesas com alguém. Mas tenho que o avisar, o sujeito ronca até mais não… Tanto que os vizinhos telefonam a queixar-se de que não conseguem dormir.

– Sem problema, fico com o quarto, preciso dormir!

O rececionista apresenta os hóspedes um ao outro e diz que o jantar está servido, para quem quiser.

No dia seguinte, o vendedor desce ao restaurante para tomar café e, contrariando as expectativas, estava bem-disposto.

O rececionista pergunta:

– O senhor conseguiu dormir?

– Sem problema!

– Mas os roncos não o atrapalharam?

– Nada! Ele não roncou nem por um minuto.

– Como assim?

– Bom, foi simples. O sujeito já estava a dormir quando entrei no quarto. Então aproximei-me da cama dele e beijei-lhe o rabo e disse: Boa noite, coisa linda…

E o sujeito passou a noite toda, sentado na cama, a olhar-me assustado, com medo.