Apple AirPods Max já receberam os primeiros unboxing

Nos Estados Unidos, alguns youtubers já receberam os AirPods Max para testarem e terem as primeiras impressões do equipamento. Sem dúvida que as primeiras impressões são de materiais de excelente qualidade e do típico empacotar cuidado que a Apple faz nos seus produtos. As reações são variadas, uns com mais impacto que outros, mas há uma linha unânime, a qualidade está lá e o preço reflete-se na experiência proporcionada pelos auscultadores.

Uns adoraram, outros teceram críticas super positivas e depois há uns outros que têm uma opinião muito própria. Vamos conhecer o que disseram os “escolhidos” pela Apple.

Unboxing AirPods Max

Há dois dias demos a conhecer um produto que há muito era alvo de rumores. Segundo as últimas informações, a Apple levou 4 anos a desenvolver este produto de elevada qualidade. A empresa acrescenta ao seu leque uns auscultadores com áudio de alta fidelidade.

Conforme tiveram oportunidade de ler, os auscultadores AirPods Max combinam um design acústico personalizado, chips H1 e software avançado para fornecer áudio computacional para uma experiência de audição inovadora com EQ Adaptativo, Cancelamento Ativo de Ruído, Modo Transparência e áudio espacial.

Estes novos auscultadores apresentam-se em cinco cores, incluindo cinza espacial, prata, azul celeste, verde e rosa. Segundo anuncia a Apple, estes novos AirPods Max estão disponíveis para encomenda a partir de hoje, com disponibilidade a partir de terça-feira, 15 de dezembro.

Apesar de só dia 15 sair chegarem ao público em geral, hoje alguns criadores receberam o AirPods Max. Estes partilharam os vídeos de unboxing e as suas primeiras impressões do novo produto da Apple:

Características destacadas

A construção dos AirPods Max. Os auscultadores são fabricados com bons metais. Assim, o aro é em aço inoxidável, as conchas auriculares em alumínio e o conjunto permite uma usabilidade muito interessante e muito conforto. Nota muito positiva para a qualidade de fabrico.

Outro pormenor interessante, que também já havíamos mostrado nos Bang & Olufsen Beoplay H95, são as almofadas auriculares magnéticas.

Sem dúvida que é importante, de vez em quando, substituir estas almofadas, até por questões de conforto e higiene. Além disso, a Apple não se importa de vender um par destes acessórios, até já tem preço para isso, 79 euros.

Outra excelente característica é a utilização de um conjunto de botões “familiares”. Portanto, a Apple foi ao Apple Wath e trouxe a coroa digital para gerir o volume, invocar a Siri e interagir com a reprodução do som. Depois o botão menos proeminente, tal como no smartwatch, permite comutar os níveis do Cancelamento Ativo de Ruído. Passar de desligado, para Transparência e para Cancelamento de ruído.

Passando para outra característica, todos referiram a bolsa dos AirPods Max. Ok, a internet adora a Apple e tudo é motivo de ilustração humorística. Se de outras vezes o conjunto de câmaras foi apontado como um fogão, esta bolsa dos auscultadores foi satirizada como um sutiã. Contudo, para lá do humor, as críticas focam-se numa bolsa que pouco protege. Faltou um pouco mais de empenho da Apple para esta bolsa de facto poder guardar, cuidar e ser transportável de forma a combinar com o preço do conjunto.

Claro, a smartcase, no entanto, tem uma função muito útil. Quando os colocamos dentro, irão desligar-se automaticamente e a bateria durará mais. O sistema magnético encarrega-se de “comunicar” com os auscultadores.

Por falar em bateria

Até 20 horas de autonomia com um só carregamento, com o Cancelamento ativo de ruído ou o modo Transparência ativado

20 horas a ver filmes com um só carregamento, com o áudio espacial ativado

20 horas de autonomia de conversação com um só carregamento

5 minutos de carregamento equivalem a cerca de 1,5 horas de autonomia

AirPods Max com Smart Case

O armazena­mento na Smart Case permite poupar a carga da bateria no estado de baixa potência. O carrega­mento é feito através de conetor Lightning.

Por fim, falou-se na qualidade do som, na qualidade do Cancelamento de ruído, o áudio espacial. Os microfones que “purificam” o que pode passar ou não para o canal auditivo. Mas há mais, muito mais que a Apple incluiu e que vão sair em futuras abordagens. O Pplware também irá fazer a review assim que os equipamentos estiverem disponíveis.

Leia também: