A música é um tónico para a alma e projeta no ser humano emoções e reações. Como tal, é importante servir o som com qualidade e dispositivos devidamente cuidados para o fazer. Este foi o ponto de partida para o doce trabalho de analisar os auscultadores Bang & Olufsen Beoplay H95. Sim, vamos falar de um dos melhores que o dinheiro pode comprar.

Hoje vamos mostrar um equipamento que teve o seu lançamento mundial para comemorar os 95 anos da Bang & Olufsen. Assim, venham connosco nesta breve viagem de alta qualidade de som, exímio recorte de design com os Beoplay H95.

Experiência de audição com conforto e cancelamento ativo de ruído

O desafio foi mesmo agarrar no que já conhecíamos, colocar de lado e redescobrir o som com uns auscultadores premium. Bom, o cartaz é ambicioso, testar auscultadores de 800 euros de uma marca com tradição em som, design e excelência artesanal, é no mínimo desafiador.

Assim, aceitamos o convite e recebemos em mão uns Beoplay H95 prateados, lindíssimos e com uma embalagem fabulosa.

Construção e conforto

A história conta-nos muito do que temos em mãos e a Bang & Olufsen (B&O) nasceu em 1925, solo dinamarquês, e desde então está intimamente ligada à criação, fabrico e comercialização de produtos de áudio e televisores de gama alta. Os seus fundadores, Peter Bang e Svend Olufsen, começaram por criar peças manualmente concebidas com rigor e qualidade de materiais usados. Portanto B&O é garante de alta qualidade.

Assim, os Beoplay H95 refletem a cultura da empresa e combinam os mais requintados materiais premium. Então, estes auscultadores são construídos com pele de carneiro onde os auscultadores tocam nas nossas orelhas, titânio e alumínio onde a estrutura exige robustez. Um poliéster macio, perfurado, dá o toque suave de ajuste na nossa cabeça. Sem fricções, sem ruídos de toque parasitas, sentimos um silêncio que nos envolve, ainda sem qualquer música a debitar nos dois auscultadores de titânio personalizados.

O material é robusto, mas leve, e a pele de carneiro macia, com uma espuma de memória dúctil, ajusta-se como se quisessem fazer parte de nós. Invejável esta experiência.

Sobre a orelha, os auscultadores fecham completamente o ouvido oferecendo só com a sua estrutura um isolamento sonoro notável. A forma como foram fabricados, permite um ajuste nos 4 eixos.

Especificações e caixa Especificações: Áudio Isolamento de ruído: Cancelamento de ruído ativo adaptativo (ANC)

Tipo de altifalante: Condutor eletrodinâmico de titânio, 40 mm de diâmetro

Sensibilidade do altifalante: 101,5 dB, 1mW @ 1kHz

Alcance de frequência: 20-22.000 Hz

Impedância: 12 Ohm +/- 15%

EQ de som personalizável: Predefinições disponíveis e totalmente personalizáveis ​​através da App Bang & Olufsen Design Designer: MNML

Formato: Sobre a orelha

Materiais: Alumínio, Titânio, pele de carneiro, pele de vaca, poliéster, tecido

Dimensões (mm) dos auscultadores: 185 L x 165 A x 80 P

Dimensão (mm) da bolsa de transporte: 200 L x 180 A x 63 P

Peso dos auscultadores: 323 g

Peso do estojo de transporte: 500 g Bateria Tamanho da bateria: Capacidade da bateria de iões de lítio de 1110 mAh

Vida da bateria: Até 38 horas com Bluetooth e cancelamento de ruído ativo adaptável e até 50 horas só com Bluetooth

O tempo de carga: 2 horas Conectividade Bluetooth: 5.1

Codecs de som: SBC, AAC, aptX ™ Adaptativo

Integração com Assistentes de voz: Botão dedicado para o Assistente de Voz nativo

Microfone: 4 x MEMS para microfones de voz (2 microfones partilhados com ANC) 4 x microfone MEMS dedicado para função ANC (2 microfones em cada auscultador)

Entradas e saídas: 1 x USB-C para carregar 1 porta de áudio de 3,5 mm

Dispositivos emparelhados: Disponível com até dois dispositivos

Certificações: Emparelhamento rápido Google, Made for iPhone (MFi) O que está na caixa Chamemos-lhe um estojo personalizado e de construção rigorosa. Feito em alumínio, acolhe os auscultadores e fornece uma baía para guardar o cabo de alimentação, assim como o cabo de ligação áudio, se assim for necessário usar. Este cabo permite duas ligações em simultâneo. Auscultadores

Cabo de carregamento USB-C

Cabo de áudio 3,5 mm

Folhetos de informação



Quem deve comprar os Beoplay H95?

O preço é desde logo um sinal que estes auscultadores servem só alguns propósitos. Conforme poderemos ver na análise, estamos perante um equipamento que dá reputação à música, que adiciona emoção ao som. Portanto, se não é um apreciador de boa música servida com rigor, então estes não serão os ideais para si.

Aqui estamos perante uns auscultadores para quem aprecia o pormenor, que dá valor à recente tecnologia de cancelamento ativo de ruído e que quer sair para todo o lado com um equipamento premium. Seguramente que os audiófilos serão apreciadores das qualidades do som emanado por estes auscultadores.

Qualidade de construção

Em primeiro lugar, a qualidade de construção é incomparável. A estrutura de alumínio e os auscultadores têm uma sensação sólida, sem adicionar muito peso. Além disso, a mala de transporte em alumínio mantém uma qualidade extremamente confiável. A duração da bateria declarada de 38 horas com redução de ruído ativada é quase sensacional.

Não posso deixar de dizer que as almofadas serão eventualmente as mais confortáveis ​​que já coloquei nas orelhas. Estas são fáceis de retirar, para limpar, por exemplo. Para serem retiradas existem encaixes magnéticos escondidos atrás das almofadas, que revelam um par de altifalantes inclinados de 40 mm.

Os Beoplay H95 estão equipados com Bluetooth: 5.1. Contudo, estes sim, trazem codecs Bluetooth de alta qualidade que eles suportam SBC, AAC e aptX. Pois claro, agora não se podem queixar nem os utilizadores do iOS, nem os utilizadores Android. Os auscultadores são versáteis até no dia a dia, no desempenho das nossas funções, dado que podemos atender e fazer chamadas recorrendo ao som deste dispositivo, permite atender e desligar as chamadas e sempre com som fantástico.

Performance

O nível de som é definido numa roda separada no auscultador do lado direito. Leva dois segundos para ativar e, depois disso, é uma maneira muito mais amigável de nivelar do que a maioria dos outros métodos. Acreditem, é super suave usar o controlo de volume no auscultador. Nada de toques, nada de apertos, nada de botões, é apenas o rodar suave.

Além disso, não há folga zero na roda! No auscultador esquerdo há uma roda correspondente. Essa roda é quem gere o cancelamento de ruído, os vários níveis. Rode para trás e o cancelamento de ruído é iniciado. Ele aumenta conforme a roda gira até que ao limite, depois vai ouvir um alerta para perceber que o cancelamento está no nível máximo.

Tipos e configurações de cancelamento de ruído Os auscultadores podem cancelar o ruído de várias maneiras. Podemos escolher o tipo de configuração, modo ou cancelamento de ruído que se adequa ao nosso trajeto ou melhore o nosso tempo de relaxamento. Tipos e configurações: O Cancelamento de Ruído Passivo utiliza os copos auriculares bem concebidos para selar ruídos indesejados. Isto é usado tanto para auscultadores over-ear como para auriculares, onde o próprio auricular manterá o ruído circundante fora.

utiliza os copos auriculares bem concebidos para selar ruídos indesejados. Isto é usado tanto para auscultadores over-ear como para auriculares, onde o próprio auricular manterá o ruído circundante fora. O Cancelamento Ativo de Ruído utiliza microfones e altifalantes para reduzir o fundo e os ruídos circundantes. Este é o tipo mais conhecido e tem sido usado principalmente em auscultadores com ouvido excessivo. A tecnologia tornou-se tão pequena e eficiente em baterias agora que pode ser usada em verdadeiros auscultadores sem fios nos ouvidos.

utiliza microfones e altifalantes para reduzir o fundo e os ruídos circundantes. Este é o tipo mais conhecido e tem sido usado principalmente em auscultadores com ouvido excessivo. A tecnologia tornou-se tão pequena e eficiente em baterias agora que pode ser usada em verdadeiros auscultadores sem fios nos ouvidos. O Cancelamento de Ruído Ativo Adaptativo utiliza microfones e altifalantes para se ajustar automaticamente ao que nos rodeia. Este é o tipo mais sofisticado de ANC onde o nível de cancelamento de ruído adapta-se digitalmente ao ambiente.

utiliza microfones e altifalantes para se ajustar automaticamente ao que nos rodeia. Este é o tipo mais sofisticado de ANC onde o nível de cancelamento de ruído adapta-se digitalmente ao ambiente. O Cancelamento de Ruído Ativo Ajustável permite-nos alterar a quantidade de ruído de fundo que ouvimos ajustando manualmente os níveis de cancelamento de ruído. Isto é útil quando se queremos ter controlo total.

permite-nos alterar a quantidade de ruído de fundo que ouvimos ajustando manualmente os níveis de cancelamento de ruído. Isto é útil quando se queremos ter controlo total. O Modo Transparência permite-nos voltar a sintonizar facilmente o mundo que nos rodeia, sem desligar a nossa música ou tirar os auscultadores dos ouvidos.

permite-nos voltar a sintonizar facilmente o mundo que nos rodeia, sem desligar a nossa música ou tirar os auscultadores dos ouvidos. O Modo de Transparência Ajustável permite-nos alterar a quantidade de mundo exterior por onde estamos a passar, sem desligar a sua música.

Se rodar na direção oposta, primeiro ouvirá um som a indicar que está no modo neutro, antes que os auscultadores comecem a emitir som ambiente. Vire totalmente para a frente e obterá um som mais brilhante, o que indica que agora tem o som ambiente máximo.

Esta roda em particular não é tão intuitiva, com exceção do som para o modo neutro. Isto porque o utilizador não recebe nenhum feedback entre os pontos máximos. Pessoalmente uso sempre o cancelamento de ruído no máximo. Contudo, a caminhar de forma mais urbana, provavelmente é melhor gerir alguma transparência nesta funcionalidade, ou vai ficar mesmo numa cápsula sem ouvir o exterior.

Aplicação Bang & Olufsen

A app é uma ajuda para podermos parametrizar uma série de opções. Desde o controlo em app do Cancelamento Ativo de Ruído, até aos perfis de som, esta app mostra-se útil. Além disso, está muito bem conseguida, é fácil navegar entre os vários ajustes existentes de som diferentes.

Assim, depois de tudo sincronizado e atualizado (não podemos esquecer de ter sempre a última versão dos drivers do dispositivo), passamos a explorar as capacidades da app.

Portanto, existem vários ajustes de som diferentes para escolher, onde Optimal é o som que a Bang & Olufsen pré-selecionou. Em seguida, podemos escolher assinaturas de som mais ou menos intuitivas, como Commute, Clear, Workout e Podcast.

O último remove os graves para amplificar a fala, enquanto o Workout aumenta os graves e os agudos. Contudo, aqui o ideal é o que me soa melhor nos ouvidos. Se não gosta de nenhum deles, pode definir o seu próprio som ideal, onde desliza o seu dedo num círculo bidimensional, e pode colocá-lo nalgum lugar entre os extremos de Claro, Energético, Acolhedor e Relaxado. Isso não é muito intuitivo e obter o melhor equilíbrio de som dessa forma é muito difícil.

Qualidade de som

Nesta análise fui mais exigente com o som, já que é preciso tirar muito mais de uns auscultadores deste nível do que, por exemplo, nuns Bose Noise Cancelling Headphones 700 ou mesmo nuns Sony WH-1000XM3. Assim, usei temas que normalmente servem de medida para perceber que de facto temos um baixo perfeitamente equilibrado entre cheio e firme. Para isso usei os suspeitos do costume, Vigiland – UFO, pelo excesso, e atenção que superou largamente tudo o que havia testado.

Há uma limpeza no som, mais energia sem distorção. Quis provocar os graves e os agudos nas transições rápidas no tema Go Fuck Youself, Two Feet, mas num volume generoso. Passou com distinção e provocou algum desânimo quando voltei aos “outros” que uso diariamente.

Fui mais longe, bem mais longe e quis ouvir tudo com clareza numa amalgama de sons. Um tema onde está tudo a acontecer em simultâneo sem se misturar. A interpretação de Patricia Petibon de Vendado Es Amor, No. Es Ciego (Zarzuela) vai separar os moços dos homens.

Claro, não podia deixar de testar o palco sonoro, os graves, agudos, velocidade de transições, amplitude, claridade da voz sem libertar a bom som Eddy Louiss – Funky Day, depois fui ali ao extremo com Nightwish – Sleeping Sun… e o som cristalino fez perceber o “nevoeiro” que os outros podem trazer ao som, mas se não conhecesse estes Bang & Olufsen Beoplay H95 continuaria a ter outros no patamar maior.

Veredito

Com os Beoplay H95, a Bang & OIufsen trouxe ao mercado tudo do melhor, desde a qualidade do som, o design imaculado ao cancelamento de ruído de classe topo de gama. Claro que estes auscultadores custam mais do dobro da concorrência, mas está tudo ali bem presente. Não temos dúvida que são uns auscultadores caros demais para grande parte das pessoas e muitos não conseguirão explicar com o que ouvem, onde está o investimento. Sim, exige alguma cultura audiófila e sensibilidade.

A qualidade de construção é fantástica, a atenção ao pormenor, aquelas folgas que irritam quando mexemos a cabeça… nada, aqui não há nada disso! Isso traduz-se em conforto que, adicionado aos materiais usados, podemos andar um dia inteiro com as orelhas cobertas e não vamos sentir desconforto ou cansaço, como acontece na maioria dos auscultadores “por cima da orelha”.

Os sons naturais, dinâmicos com os graves profundos seguros, fazem toda a diferença quando ouvimos música gravada e reproduzida com qualidade. Poderá pecar pelo limite de volume, apreciaríamos um pouco mais de volume, mas…

Assim, temos uns fantásticos auscultadores pelo preço de 800 euros. Serão caros para quem não precisa deles e nem sabe tirar proveito. Contudo, são um bom preço para quem aprecia a música com som de qualidade.

Beoplay H95