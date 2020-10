Samsung poderá estar a trabalhar num smartphone com ecrã pop-up

A evolução dos smartphones esteve algum tempo estagnada. No entanto, nos últimos anos temos visto um impulso ao nível das câmaras com zoom de grande alcance, das baterias com carregamento ultra rápido e ainda dos ecrãs dobráveis. A Samsung tem vindo a apostar nestas três vertentes e, sem dúvida que o destaque vai para os seus smartphones Galaxy Z.

Uma patente registada recentemente pela marca vem, no entanto, revelar que pode estar a prepara-se para dar um passo mais além, com um ecrã “pop-up”, para transformar o smartphone numa coluna de som portátil.

Samsung: de smartphone a coluna de som

Um dos grandes desafios das fabricantes de smartphones prende-se com a qualidade de som que os seus pequenos altifalantes são capazes de reproduzir. Existem modelos que surpreendem, principalmente os de topo de gama, mas parece que a Samsung se prepara para dar o salto.

Uma patente registada pela Samsung e divulgada agora pelo site LetGoDigital, revela o desejo da marca em criar um smartphone que integra uma câmara de ressonância de som, dentro do smartphone.

Para que tal aconteça, a zona superior do ecrã irá levantar, deixando um espaço vazio no interior do smartphone. Além disso, são exibidas saídas de som, na estrutura pop-up.

Além disso, elementos como microfone, altifalante para chamadas, câmara de selfie e alguns sensores, surgem fixados ao painel frontal, para que funcionem mesmo quando o sistema pop-up está a ser utilizado.

Desta forma, o som do smartphone poderá ser amplificado, tornando-o mais alto e tirando mais partido dos graves das canções.

De acordo com a documentação da patente, a Samsung menciona o uso de um ecrã de polímero de plástico semelhante ao do Galaxy Fold original. No entanto, a empresa já evoluiu para uma tecnologia de vidro ultrafino nos Galaxy Z Fold 2. Caso este design saia do papel, é possível que haja também evolução da tecnologia do vidro utilizada no ecrã.

Há um outro pormenor que parece ser revelador das tendências de design para o futuro. Os acabamentos curvos podem estar novamente a dar lugar às linhas retas, como, aliás já vimos a Apple a fazer com os novos iPhones.

Resta esperar para perceber se algum dia a Samsung vai, realmente, evoluir por este conceito.