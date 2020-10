Mortal Kombat 11 Ultimate, a derradeira edição de Mortal Kombat 11

O fantástico jogo de luta, Mortal Kombat 11 (que vimos aqui), prepara-se para receber uma edição Ultimate que traz todos os conteúdos disponibilizados até à data.

Venham conhecer um pouco mais da Ultimate Edition de Mortal Kombat 11, e ver os vídeos já revelados entretanto.

Desenvolvido pelos NetherRealm Studios, Mortal Kombat XI é um dos, senão o melhor, jogo de combate da atualidade, e desde que foi lançado, já recebeu várias novidades e conteúdos adicionais.

Por um lado já recebeu a expansão AfterMath que se encontra fantástica, tal como podem ler no artigo respetivo. Por outro lado, os combatentes estão em constante atualização com o lançamento de Kombat Packs.

A Ultimate Edition, anunciada recentemente, é uma compilação que junta o jogo original, com AfterMath e expansões num único produto. Ideal para quem, na altura não adquiriu o jogo e sentiu remorsos por isso. Eis a segunda oportunidade…

Foi revelado um novo trailer que destaca as habilidades de um dos lutadores do Kombat Pack 2, Rain, Semideus Divino. De referir que este Kombat Pack 2 traz, além de Rain, os conhecidos Mileena e Rambo como personagens jogáveis.

Rain é filho do Deus Argus, e utiliza poderes mágicos no seu combate que conseguem manipular a água, gelo e relâmpagos mágicos. Rain pode, inclusive, transformar-se em água de forma a que os inimigos não o consigam atingir. Vejam o trailer abaixo indicado que já dá para ficar com uma ideia…

Conforme referimos, Mortal Kombat 11 Ultimate inclui o Kombat Pack 1 e o Kombat Pack 2, além da expansão Aftermath e será lançado para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.

Entretanto, sabe-se também que Mortal Kombat 11 Ultimate, que será lançado a 17 de novembro para as consolas desta Geração, terá um upgrade grátis para a Playstation 5 e para a Xbox Series X.

Mortal Kombat 11 Ultimate