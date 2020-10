Marte: Elon Musk adia janela de lançamento da Starship para 2024

Elon Musk não faz das suas ideias segredo. Aliás, há muito partilhou que pretende enviar humanos para Marte, colonizando o planeta vermelho. Isto, porque acredita que esta é uma forma consciente e visionária de dar continuidade à raça humana, se algo acontecer de pior na Terra.

Apesar de ter sugerido o ano de 2022, Elon Musk recuou agora na sua palavra e é possível que a nave da SpaceX, Starship, só leve cidadãos a Marte em 2024.

Um génio também erra

O CEO é, sem sombra de dúvidas, um visionário e revolucionou o mundo dos elétricos. No entanto, possui algumas opiniões que geram bastante discórdia e, consequentemente, discussão. Uma delas foca-se na possibilidade de a Terra, um dia, deixar de ser uma boa casa para o ser humano. Por isso, a opção é, desde já, colonizar Marte.

Contudo, essa ideia não pode ser concretizada de um dia, nem de um ano para o outro. Como tal, são necessárias experiências, testes e avalizações que permitam perceber se é efetivamente concretizável. Inicialmente, Elon Musk anunciou que a próxima oportunidade de janela de lançamento da Starship seria em 2022. Contudo, voltou com a sua palavra atrás durante a convenção virtual da Mars Society. Conforme foi revelado pelo CEO, as expectativas prendem-se com próxima oportunidade de janela de lançamento a acontecer apenas em 2024.

Marte: Oportunidade de janela de lançamento da Starship adiada para 2024

Estas missões a Marte têm de ser muito bem pensadas. Isto, porque a órbita solar do planeta vermelho e da Terra levam os dois planetas a estarem o mais próximo possível um do outro a cada dois anos. Aliás, estão próximos este ano. Tanto que foram lançadas três missões robóticas para Marte, incluindo a Perseverance Rover, da NASA.

A nave espacial Starship, que ficará encarregada de levar dezenas de pessoas, de uma só vez, até Marte, vai causar ainda muitas dores de cabeça. Aliás, apesar de ter adiado o prazo para 2024, a SpaceX terá de trabalhar rapidamente para construir e preparar a Starship a tempo da janela de lançamento que agora anunciou.

Provavelmente, vamos perder algumas naves. [Mas] penso que temos oportunidade de lutar.

Disse Elon Musk.

Elon Musk e a colonização de Marte

De acordo com o CEO, uma cidade sustentável, em Marte, só será possível quando um milhão de pessoas quiser e puder trocar a Terra. Assim, está claro que a oportunidade só chegará àqueles cujas carteiras forem mais abastadas.

Agora, resta-nos esperar para saber das demais novidades que vão, entretanto, surgir.

