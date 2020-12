Apple anuncia oficialmente os novos auscultadores AirPods Max

Há muitos meses que se vem a falar num novo produto para a gama áudio da Apple. Os AirPods Studio, eram apontados como o produto a apresentar e vários rumores mostraram mesmo as possíveis imagens. Contudo, a Apple acaba o suspense e apresenta hoje os AirPods Max.

São uns auscultadores “over-ear” ou, por cima da orelha, que trazem a magia, segundo a Apple, dos AirPods mas com som de alta fidelidade.

Novos AirPods Max

Os auscultadores AirPods Max combinam um design acústico personalizado, chips H1 e software avançado para fornecer áudio computacional para uma experiência de audição inovadora com EQ Adaptativo, Cancelamento Ativo de Ruído, Modo Transparência e áudio espacial.

Estes novos auscultadores apresentam-se em cinco cores, incluindo cinza espacial, prata, azul celeste, verde e rosa. Segundo anuncia a Apple, estes novos AirPods Max estão disponíveis para encomenda a partir de hoje, com disponibilidade a partir de terça-feira, 15 de dezembro.

Assim, se quer estes novos auscultadores da Apple terá de desembolsar 629,00 €.

Os AirPods são os auscultadores mais populares do mundo, amados pela sua configuração fácil, qualidade de som incrível e design icónico. Com o AirPods Max, estamos a trazer esta experiência mágica dos AirPods para um impressionante design over-ear com áudio de alta fidelidade. O design acústico personalizado, combinado com poderosos chips H1 e software avançado permitem que o AirPods Max use áudio computacional para oferecer a melhor experiência de audição pessoal sem fio.

Referiu Greg Joswiak, vice-presidente de Marketing Mundial da Apple.

Desenho Acústico Personalizado

Segundo a Apple, estes auscultadores foram cuidadosamente projetados e fabricados. A atenção ao pormenor vai desde o suporte até às almofadas auriculares. Assim, cada parte dos AirPods Max é cuidadosamente trabalhada para proporcionar um desempenho acústico excecional para cada utilizador.

O dossel é fabricado numa malha respirável, que atravessa a faixa da cabeça, e é feito para distribuir o peso e reduzir a pressão na cabeça. A estrutura da faixa da cabeça em aço inoxidável proporciona força, flexibilidade e conforto para uma grande variedade de formas e tamanhos de cabeça.

Os braços telescópicos do aro da cabeça estendem-se suavemente e mantêm-se no lugar para manter o ajuste desejado. Cada auscultadores prende-se à estrutura através de um mecanismo revolucionário que equilibra e distribui a pressão do auricular, permitindo-lhe rodar e girar independentemente para se adaptar aos contornos únicos da cabeça de um utilizador.

Cada almofada utiliza espuma com memória usada na engenharia acústica para criar uma vedação eficaz – um fator crítico no fornecimento de som imersivo. A Coroa Digital, inspirada no Apple Watch, oferece um controlo de volume preciso e a capacidade de reproduzir ou pausar áudio, saltar faixas, atender ou terminar chamadas telefónicas, e ativar o Siri.

AirPods Max