Nvidia está a ajudar o banco digital europeu Bunq a combater a fraude financeira

A Inteligência Artificial (IA) pode atuar em várias frentes, auxiliando-nos e facilitando processos. A Nvidia, por exemplo, está a ajudar o banco digital europeu Bunq a combater a fraude financeira.

A Nvidia está, neste momento, no centro da figura da IA, sendo uma das empresas mais importantes do setor, em termos de fornecimento de processadores. Além destes, a empresa parece ter alargado as suas valências, no sentido financeiro, estando a ajudar o banco digital europeu Bunq a travar a fraude financeira.

O Bunq, chamado "banco dos livres", permite que os utilizadores façam a gestão das suas finanças inteiramente online, através de uma aplicação, eliminando a necessidade de visitas físicas ao banco.

Criado em 2012, o Bunq tem crescido significativamente, reunindo mais de 12 milhões de clientes e gerindo depósitos superiores a oito mil milhões de euros. Este é o primeiro banco em mais de três décadas a receber uma licença bancária europeia.

Bunq recorre à IA para evitar fraudes financeiras

Por não estar livre de fraudes, o Bunq juntou-se à Nvidia, com o objetivo de deteção de atividades fraudulentas e de branqueamento de capitais. De acordo com a empresa, o seu sistema automatizado de monitorização de transações, alimentado pela computação acelerada da Nvidia, melhorou o processamento de dados e a velocidade de formação de modelos.

O sistema de IA do banco utiliza, segundo o Tech Times, a aprendizagem supervisionada e não supervisionada para monitorizar as transações de forma automática e eficiente.

Com a ajuda da Nvidia, do seu conjunto de código aberto Nvidia RAPIDS de bibliotecas de ciência de dados aceleradas por GPU, o Bunq conseguiu acelerar o seu pipeline de processamento de dados em mais de cinco vezes e treinou os seus modelos de deteção de fraude quase 100 vezes mais depressa.

Segundo Ali el Hassouni, diretor de dados e IA da Bunq, a escolha recaiu sobre o software avançado e otimizado para GPU da Nvidia, porque permite conjuntos de dados maiores e acelera significativamente a formação de novos modelos. Isto melhora a precisão do modelo e reduz as taxas de falsos positivos, tornando o sistema mais fiável e eficiente.

Além da deteção de atividades fraudulentas e de branqueamento de capitais, o Bunq está a complementar as suas operação com IA, nomeadamente por via de um assistente pessoas, o Finn, que fornece informações aos utilizadores sobre os padrões de gastos e histórico de transações.

Estamos a criar uma experiência bancária sem fronteiras para os nossos utilizadores, mantendo-os sempre no centro de tudo o que fazemos.

Disse Ali el Hassouni, num comunicado, destacando o compromisso contínuo da Bunq em melhorar e alargar as suas aplicações de IA para benefício dos seus utilizadores.